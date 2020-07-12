Дональд Трамп впервые появился на публике в маске

12.07.2020, 10:06, Новости дня

Впервые с момента начала коронавирусного кризиса президент США Дональд Трамп появился на публике в медицинской маске, пишет CNBC. Ранее, как напоминает издание, он отказывался носить их, несмотря на звучавшие как со стороны однопартийцев-республиканцев, так и со стороны демократов призывы продемонстрировать американцам важность этой профилактической меры.



Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые за время коронавирусного кризиса появился на публике в маске, пишет CNBC. Произошло это в ходе его визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Ранее, как напоминает издание, представители как Республиканской, так и Демократической партий настаивали на том, чтобы глава Белого дома своим примером продемонстрировал американцам важность ношения маски для предотвращения передачи коронавируса.

В госпитале Трамп встретился с ранеными военнослужащими и членами их семей, а также с медперсоналом, который во время нынешней пандемии занимается пациентами с COVID-19, пишет издание со ссылкой на заявление Белого дома.

Все сопровождавшие президента, в том числе военное руководство, также были в масках.

Как отмечает издание, Трамп впервые на публике надел маску на фоне того, как в США продолжают фиксировать рекордные показатели по количеству заболевших. В настоящий момент в стране выявлено более 3,2 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 134 тыс. погибли.