Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 7 млн

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12.07.2020, 10:05, Новости дня

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в мире превысило 7 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на 9.21 мск, число выздоровевших от COVID-19 в мире достигло 7005452, передает РИА «Новости».

Число летальных случаев составляет 565178, всего заразились 12720028 человек.

Тем временем российская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания. Как сообщил директор Института трансляционной медицины Вадим Тарасов, исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено. 



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