В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки

12.07.2020, 9:53, Новости дня

Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений составило три раза», – передает РИА «Новости» сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели по республике огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольных ДНР Донецке и Горловке повреждено шесть домов.

«Общее количество примененных боеприпасов – 63 единицы», – добавил он.

Ранее сообщалось, что на линии соприкосновения в Донбассе подорвался автомобиль с военнослужащими ВСУ. В начале июля в ЛНР заявили о перехвате беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе. По данным силовых ведомств республики, аппарат вел наблюдение за миссией ОБСЕ.