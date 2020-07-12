Вторая несогласованная акция в поддержку Сергея Фургала завершилась без задержаний

12.07.2020, 9:48, Новости дня

Несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске завершилась без задержаний, на этот раз в ней приняли участие значительно меньше людей.

Официальной информации о количестве участников нет, однако на этот раз в акции у здания регионального правительства приняли участие значительно меньше людей, чем в субботу: митинг и шествие в воскресенье собрали всего несколько сотен человек, в то время как, по информации полиции, в субботу пришли от 10 до 12 тыс. участников, передает ТАСС.

Это была вторая несогласованная акция с шествием по центральным улицам города с момента задержания губернатора по делу об организации убийств и попытки убийства.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.