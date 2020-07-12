 

Трамп впервые с начала пандемии надел маску на публике

12.07.2020, 9:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 11 июля в ходе посещения раненых военных в госпитале имени Уолтера Рида впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в защитной маске. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп в комментарии журналистам сказал, что ношение маски уместно в случаях встреч с людьми, некоторые из которых перенесли операции и проходят лечение.

“Я думаю, что это здорово – носить маску. Я никогда не был против масок, но я верю, что у них есть свое время и место”, – сказал Трамп. 

Телеканал напомнил, что американский президент месяцами отказывался надевать маску, вопреки рекомендациям экспертов по здравоохранению его собственной администрации.

В мае кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден назвал нынешнего главу Белого дома “абсолютным дураком” за нежелание носить маску.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 717 908 человек, жертвами COVID-19 стали 565 138 человека, выздоровели 7 005 299, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В США число инфицированных достигло 3 245 925, умерло 134 777, излечилось 995 576 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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