 

В Ивано-Франковской области с государственной скважины незаконно добыли нефти на 1 млн грн

12.07.2020, 9:42, Новости дня

В Ивано-Франковской области блокировали незаконную добычу нефти с государственной скважины. Об этом сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины Ивано-Франковской области  на своей странице в Facebook.

“Оперативники установили, что предприятие с иностранными инвестициями без разрешений и уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе Прикарпатья. Дельцы успели добыть нефти более чем на 1 млн грн по рыночным ценам и незаконно продать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины. Для легализации сырья злоумышленники продавали ресурс под видом законных хозяйственных операций”, – говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, получить доступ к скважине помогли чиновники государственного учреждения, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина.

В СБУ добавили,  что нарушители планировали нелегально добывать нефть и в других скважинах ведомства.

“Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и почти 130 тыс. грн, вероятно полученных незаконным путем. Чтобы оценить общий вред окружающей среде, причиненный разлитой нефтью, привлекли экспертов”, – отмечается в заявлении.

Возбуждены уголовные дела по ст. 191 и ст. 204 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Следователи устанавливают других людей, которые могут быть причастны к преступлению.

СБУ блокувала незаконний видобуток нафти з державної свердловини на Івано-ФранківщиніСлужба безпеки України спільно з…

Posted by Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області on Reede, 10. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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