 

В Украине снизился прирост новых случаев COVID-19

12.07.2020, 9:42, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 678 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

До этого четверо суток подряд в стране регистрировалось около 800 новых случаев.

11 июля умерли 11 человек, выздоровели 457.

Общее количество подтвержденных случаев, таким образом, достигло 53 521. Число летальных случаев от COVID-19 увеличилось до 1383, выздоровели 26 118 человек. Продолжает болеть на данный момент 26 020 человек.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам такая:

Винницкая область – 2097 случай;
Волынская область – 3042;
Днепропетровская область – 1144;
Донецкая область – 759;
Житомирская область – 1532;
Закарпатская область – 3909;
Запорожская область – 621;
Ивано-Франковская область – 3029;
Киев – 6182;
Киевская область – 3026;
Кировоградская область – 673;
Луганская область – 93;
Львовская область – 7003;
Николаевская область – 481;
Одесская область – 2174;
Полтавская область – 331;
Ровенская область – 4598;
Сумская область – 340;
Тернопольская область – 2231;
Харьковская область – 2649;
Херсонская область – 204;
Хмельницкая область – 908;
Черкасская область – 748;
Черновицкая область – 5140;
Черниговская область – 607.

Так, наибольшее число новых заболевших зарегистрировано во Львовской области (121), Ровенской области (78), в Закарпатской области (67) и в городе Киев (67). Ни одного выявленного случая не зафиксировано в Херсонской, Полтавской и Луганской областях.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 717 908 человек, жертвами COVID-19 стали 565 138 человека, выздоровели 7 005 299, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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