В Украине снизился прирост новых случаев COVID-19

12.07.2020, 9:42, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 678 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

До этого четверо суток подряд в стране регистрировалось около 800 новых случаев.

11 июля умерли 11 человек, выздоровели 457.

Общее количество подтвержденных случаев, таким образом, достигло 53 521. Число летальных случаев от COVID-19 увеличилось до 1383, выздоровели 26 118 человек. Продолжает болеть на данный момент 26 020 человек.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам такая:

Винницкая область – 2097 случай;

Волынская область – 3042;

Днепропетровская область – 1144;

Донецкая область – 759;

Житомирская область – 1532;

Закарпатская область – 3909;

Запорожская область – 621;

Ивано-Франковская область – 3029;

Киев – 6182;

Киевская область – 3026;

Кировоградская область – 673;

Луганская область – 93;

Львовская область – 7003;

Николаевская область – 481;

Одесская область – 2174;

Полтавская область – 331;

Ровенская область – 4598;

Сумская область – 340;

Тернопольская область – 2231;

Харьковская область – 2649;

Херсонская область – 204;

Хмельницкая область – 908;

Черкасская область – 748;

Черновицкая область – 5140;

Черниговская область – 607.

Так, наибольшее число новых заболевших зарегистрировано во Львовской области (121), Ровенской области (78), в Закарпатской области (67) и в городе Киев (67). Ни одного выявленного случая не зафиксировано в Херсонской, Полтавской и Луганской областях.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 717 908 человек, жертвами COVID-19 стали 565 138 человека, выздоровели 7 005 299, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.