 

Baojun представила недорогой аналог Skoda Octavia

12.07.2020, 9:10, Новости дня

Китайский автомобильный гигант Baojun официально представил новый универсал RC-5W.

Автомобиль позиционируют в качестве более недорогого исполнения для чешской модели Skoda Octavia. Пока данные по интерьеру салона отсутствуют, тогда как отдельные характеристики универсала все же стали известны. В частности, новинка получила 1,5-литровый атмосферный двигатель, мощность которого составила 99 л.с.

Кроме того, автомобиль поступит в более дорогом исполнении с мощностью 147 л.с. Продаваться данный автомобиль будет исключительно на местном рынке и уже к августу поступит к дилерам. Пока разработчики не называют даже приблизительную стоимость универсала, однако аналитики уверены, что модель окажется привлекательной по прайсу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Полицейский из Каховки два раза выстрелил в ногу знакомому, чтобы скрыть убийство – ГБР

16.06 / В мире: Саакашвили устроил в Грузии новую антироссийскую вакханалию

20.06 / Cуд не удовлетворил требование Белого дома запретить выход книги Болтона

14.05 / МВД опровергло данные о росте домашнего насилия из-за самоизоляции

30.06 / Британский эпидемиолог рассказала Daily Telegraph, почему карантин мешает бороться с пандемией

13.05 / Жириновский заявил о причастности Украины к появлению фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

23.05 / Захвативший банк в Москве находился в неадекватном состоянии

17.05 / США приветствовали соглашение между Гани и Абдуллой

18.06 / “Правосудие не должно использоваться для сведения политических счетов“. Западные страны сделали заявления перед избранием меры пресечения Порошенко

25.05 / Рогозин анонсировал создание корабля-наследника «Бурана»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска