Baojun представила недорогой аналог Skoda Octavia

12.07.2020, 9:10, Новости дня

Китайский автомобильный гигант Baojun официально представил новый универсал RC-5W.

Автомобиль позиционируют в качестве более недорогого исполнения для чешской модели Skoda Octavia. Пока данные по интерьеру салона отсутствуют, тогда как отдельные характеристики универсала все же стали известны. В частности, новинка получила 1,5-литровый атмосферный двигатель, мощность которого составила 99 л.с.

Кроме того, автомобиль поступит в более дорогом исполнении с мощностью 147 л.с. Продаваться данный автомобиль будет исключительно на местном рынке и уже к августу поступит к дилерам. Пока разработчики не называют даже приблизительную стоимость универсала, однако аналитики уверены, что модель окажется привлекательной по прайсу.