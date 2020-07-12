Продажи Skoda в РФ выросли в июне

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12.07.2020, 9:10, Новости дня

Чешская компания Skoda сообщила об увеличении продаж своих автомобилей в прошлом месяце в России.

В частности, за первый месяц лета местные дилеры реализовал свыше 7,2 тысяч новых машин. Более того, этот показатель свидетельствует об увеличении спроса на 3% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. Также аналитиками констатировано, что в период с января по июнь общее количество продаж автомобилей составило около 34,2 тысяч машин, что на 14% меньше, чем годом ранее.

Наибольшим спросом у отечественных покупателей пользуется новый кроссовер Skoda Karoq, который за прошлый месяц приобрели порядка 1,7 тысяч клиентов. Эксперты не исключают, что до конца года спрос на технику чешской марки продолжит расти.



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