 

Хабаровскый депутат от ЛДПР обвинил команду Фургала в поддержке митингов

12.07.2020, 9:08, Новости дня

Депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР Петр Емельянов заявил, что причастными к несанкционированному митингу в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, который прошел в Хабаровске в субботу, являются пресс-секретарь краевого правительства и ряд чиновников.

«Информацию о возможных организаторах уже опубликовали авторитетные интернет-издания. Спасибо федеральным структурам, в том числе органам правопорядка, за сдержанную позицию. Это говорит только о том, что власть всегда слышит людей. При этом мы понимаем, что могли быть и более жесткие санкции. Мне не совсем понятна роль людей из Белого дома, пресс-секретаря Томченко (пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко – прим. ВЗГЛЯД), других высокопоставленных чиновников, которые фактически поддержали несанкционированный митинг и подставили под удар жителей края. Считаю, что мнения людей определены рамками закона и в нашем государстве для этого все определено», – сообщил депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР Петр Емельянов.

«Арест главы региона для меня также был шоком, который вызвал много вопросов. Призывать людей на несанкционированные митинги – хуже всего, особенно когда это делает официальная власть, которая должна контролировать и сама исполнять закон. Быть его гарантом на территории», – цитирует парламентария ИА AmurMedia.

Ранее УМВД РФ по Хабаровскому краю заявило, что «в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек».

О том, что акция в поддержку Фургала координировалась из администрации губернатора, говорил газете ВЗГЛЯД и политолог Марат Баширов. «Уже есть информация о том, что акция координировалась из правительственных структур Хабаровского края. Это первый зампредседателя правительства Хабаровского края Владимир Хлапов и пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, которая занималась мобилизацией через медиа. Прочие организационные вопросы, в том числе оперативную распечатку наклеек, решал помощник главы региона Захар Синяговский», – отметил эксперт. 

Он назвал действия подчиненных губернатора Хабаровского края Сергея Фургала глупостью, не исключив, что такое поведение подчиненных главы региона связано с попытками обезопасить себя от возможного ареста. «Но, с другой стороны, хорошо, что все это выходит наружу. Новому врио, который, скорей всего, приедет в Хабаровск уже на следующей неделе, будет понятно, кого нужно убрать из структур власти в первую очередь», – полагает Баширов.

На фоне сообщений о новых призывах устроить стихийные акции представители правительства региона призвали жителей быть благоразумными, поскольку за организацию и участие в несанкционированных митингах предусмотрена ответственность. Кроме того, в Хабаровском крае по прежнему остается актуальной угроза COVID-19.

В воскресенье отдельные акции в поддержку Фургала прошли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По некоторым оценкам, количество протестующих не превышает 100 человек.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».  

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.



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