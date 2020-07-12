 

Двое детей в Татарстане получили ожоги из-за разлившегося бензина

12.07.2020, 8:48, Новости дня

Двое детей в одном из сел Альметьевского района Татарстана подожгли разлившуюся смесь бензина с маслом и получили ожоги 1-3 степени, сообщили в ГУМЧС РФ по Татарстану.

«В 17.36 11 июля поступило сообщение по системе «112» от матери одного из пострадавших детей о том, что в селе Васильевка Альметьевского района двое детей получили ожоги. По приезде дознавателя госпожнадзора выяснилось: в частной бане находилась канистра с бензином и маслом, которая опрокинулась, произошел розлив. Дети подожгли разлившуюся жидкость и получили термические ожоги», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По информации МЧС, мальчик 2006 года рождения с диагнозом «термический ожог 1, 2, 3 степени, 40%, руки, ноги» и мальчик 2010 года рождения с диагнозом «термический ожог 1, 2, 3 степени, 40%, руки, ноги, лицо» были госпитализированы, находятся в реанимации.

Напомним, в конце мае ГУ МЧС по Татарстану сообщала, что в жилом многоквартирном доме в Казани произошел взрыв газа, при котором пострадал один человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Лондон ввёл санкции против «нарушителей прав человека» из разных стран, включая Россию

21.06 / Регулярное употребление кофе снижает риск аритмии

24.06 / Стало известно, почему президент Киргизии в последний момент отказался от участия в параде в Москве

22.06 / Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы

18.06 / 80 азербайджанцев арестованы в Дагестане на 10 суток после столкновений с силовиками в лагере на границе

23.06 / Стало известно о нежелании ЕС пускать к себе россиян после открытия границ

26.06 / Франция, ФРГ и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии

11.06 / Ворвавшийся к генпрокурору Порошенко «забыл» украинский язык

09.07 / Новый седан Volkswagen Polo начал продаваться в России

03.07 / ФХР определила чемпиона РФ по хоккею в сезоне-2019/20

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска