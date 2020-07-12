В российских школах установят систему блокировки опасного контента

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12.07.2020, 8:30, Новости дня

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), созданный для защиты детей и подростков от воздействия негативной информации, примет участие в разработке системы блокировки опасного контента, которая будет установлена в российских школах, сообщил директор центра Денис Заварзин.

«Аппаратно-программная система противодействия деструктивному информационному влиянию на детей и подростков, в создании которой мы будем принимать участие, подразумевает установку в образовательных учреждениях (в первую очередь речь идет о школах) контент-фильтров, которые позволят исключить доступ учеников к негативному контенту», – передает ТАСС слова Заварзина.

Он также отметил, что система сможет производить семантический анализ опубликованных текстов, а также с высокой точностью распознавать изображения, видео- и аудиоматериалы.

«Это касается экстремистских материалов, распространения криминальной субкультуры, склонения к совершению действий, которые могут причинить вред самим подросткам или окружающим их людям, а также иных видов сетевых угроз. Доступ к таким публикациям в образовательных учреждениях будет закрыт», – подчеркнул Заварзин.

Уточняется, что на данный момент эксперты центра определили около 30 субкультур, представляющих угрозу для детей и подростков. Методики ЦИСМ по выявлению сетевых угроз будут использованы при проектировании системы.

Ранее в Роскачестве предупреждали об опасности пиратских сайтов.



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