Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева поведала о своих тратах

12.07.2020, 8:23, Разное

Участнице шоу Comedy Woman Надежде Сысоевой исполнилось 36 лет. Актриса не выглядит на свой возраст. Поклонники восторгаются внешним видом знаменитости и иногда просят ее раскрыть секрет своей стройности.

Надежда призналась, что практически не ограничивает себя в еде. Она вообще не ест сладкое и с самого детства не употребляет жареную пищу. Сысоева очень любит фрукты, смузи.

За кожей знаменитости ухаживают профессиональные косметологи. Актриса не скрывает, что может себе позволить делать такие услуги регулярно.

Помимо бьюти-процедур, девушка тратит гонорары на родителей и близких, помогает другим людям, а также много путешествует. Надежде нравится во время поездок заводить новые знакомства. Сысоева уверена – чем больше путешествий, тем больше эмоций и вдохновения.

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Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) 5 Июл 2020 в 2:31 PDT

Что касается личной жизни, то сейчас Надежда увлечена молодым человеком, имя которого скрывает. Актриса не демонстрирует личную жизнь. Сысоева любит, когда она возвращается домой, а возлюбленный делает сюрпризы и угощает ее ужином. “Лучший подарок – это внимание и время, которое вы уделяете человеку”, – отметила участница шоу Comedy Woman.