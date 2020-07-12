 

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева поведала о своих тратах

12.07.2020, 8:23, Разное

Участнице шоу Comedy Woman Надежде Сысоевой исполнилось 36 лет. Актриса не выглядит на свой возраст. Поклонники восторгаются внешним видом знаменитости и иногда просят ее раскрыть секрет своей стройности.

Надежда призналась, что практически не ограничивает себя в еде. Она вообще не ест сладкое и с самого детства не употребляет жареную пищу. Сысоева очень любит фрукты, смузи.

За кожей знаменитости ухаживают профессиональные косметологи. Актриса не скрывает, что может себе позволить делать такие услуги регулярно.

Помимо бьюти-процедур, девушка тратит гонорары на родителей и близких, помогает другим людям, а также много путешествует. Надежде нравится во время поездок заводить новые знакомства. Сысоева уверена – чем больше путешествий, тем больше эмоций и вдохновения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) 5 Июл 2020 в 2:31 PDT

Что касается личной жизни, то сейчас Надежда увлечена молодым человеком, имя которого скрывает. Актриса не демонстрирует личную жизнь. Сысоева любит, когда она возвращается домой, а возлюбленный делает сюрпризы и угощает ее ужином. “Лучший подарок – это внимание и время, которое вы уделяете человеку”, – отметила участница шоу Comedy Woman.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / В России вырос прожиточный минимум

07.07 / Васильев показал свою квартиру: Пространство серебряного века

19.05 / Мнение: О перспективах урегулирования на Донбассе

04.06 / Мнение: Письмо: “Муж отправляет к психотерапевту”

03.06 / Названа причина смертельного пожара в Боткинской больнице

13.05 / Печальная история лондонской сиротки Энн Нейлор, ставшей вечным страдающим призраком

14.05 / Ученые рассказали, где могут жить инопланетяне

07.07 / Мнение: Этот день настал

17.06 / Мнение: Железнодорожные фото, отмена банковского роуминга и кража российских денег в Йемене

20.06 / В Пенсионном фонде анонсировали новую дополнительную льготу для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска