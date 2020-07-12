В РФ провели более 23 млн тестов на коронавирус
12.07.2020, 8:12, Новости дня
Российские специалисты провели в общей сложности более 23 млн тестов на коронавирус, сообщили в воскресенье в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В РФ проведено более 23 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. За сутки было сделано 322 тыс. исследований.
Напомним, в прошлую пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.
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