 

В РФ провели более 23 млн тестов на коронавирус

12.07.2020, 8:12, Новости дня

Российские специалисты провели в общей сложности более 23 млн тестов на коронавирус, сообщили в воскресенье в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 23 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. За сутки было сделано 322 тыс. исследований.

Напомним, в прошлую пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.



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