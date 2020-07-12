Реальные страшные истории от пользователей Reddit

12.07.2020, 8:03, Разное

Предыдущие части Здесь.

Старая могила

Когда мои родители рыли фундамент для нашего семейного дома, в котором я вырос, они наткнулись на старое индейское захоронение. Они решили сделать все правильно: перезахоронили останки на другом месте, а потом позвали священника благословить эту землю. Они также переместили фундамент дома примерно на 50 футов, чтобы не ставить дом на месте уже бывшего захоронения.

Перенесемся на годы вперед, когда я был ребенком. Я рос в этом доме и время от времени слышал как меня кто-то зовет по имени. Голоса звучали как голоса моих родителей, но когда я шел на зов, в той комнате никого не было.

Так продолжалось много лет и все это время я пытался найти понимания и привлечь к себе внимание, однако у меня ничего не получалось, все мои попытки заговорить об этом объяснялись моим якобы излишне богатым воображением.

Все стало еще более странным в один вечер и я до сих пор хорошо помню об этом моменте, даже сейчас, когда прошло уже 12 лет. В тот поздний вечер я сидел в подвальном помещении и играл в игру на компьютере. И вдруг я услышал голос: это был голос маленькой девочки, она пела песню, а слова были на какой-то непонятно мне языке, который звучал как очень древний.

Я никогда не слышал такой язык и такую песню и я застыл от страха. Так я сидел некоторое время, случая как она поет, но потом сорвался с места и кинулся бежать вверх по лестнице, чтобы выбраться из страшного подвала. И тут же я словно забежал в морозильник, настолько холодно мне стало от страха и ОЩУЩЕНИЯ. Я чуть ли не чувствовал запах страха.

Мне кажется, что я простоял так довольно долго, а потом оно пропало, ушло так же внезапно, как и возникло. Однако ночью мне приснился странный сон и в этом сне была девочка в белом платье. Она пела ту же песню, что я слышал в подвале.

Когда я пояснил об этом родителям и знакомым, они восприняли это так, словно у меня было зарождающееся психическое заболевание. Но я точно знал, что все это было на самом деле.

Прошли годы и я случайно узнал, что та могила, которую родители откопали на этом месте, была частью особого детского индейского кладбища. Вот такие дела. Я знаю, что родители сделали все возможное, чтобы успокоить духов этого места, которых они потревожили, раскопав могилу, но я также все время вспоминаю ту девочку в белом платье и задаюсь вопросом, какая у нее была история.

Визиты умершего ребенка

Это произошло в сентябре 2018 года. Я только что вернулся в свой родной город из Батон-Руж. У моей мамы и бабушки сильно ухудшилось здоровье и поэтому я приехал специально, чтобы быть к ним поближе и помогать по мере необходимости.

Пока я искал себе квартиру, я жил в доме своих старых друзей. Примерно за год до этого назад у них был пожар, в котором погибла их 5-летняя дочь по имени Ти. Она не пострадала от самого огня, но скончалась спустя несколько дней от отравления угарным газом. Это была действительно очень печальная история и их девочка была одной из самых искренних и заботливых детей, что я видел.

Странные вещи начали происходить спустя несколько дней после того, как я поселился в их доме. Я спал в гостиной на надувном матрасе. Мы все ложились очень поздно, а я так и вовсе лишь часа в 3-4 ночи. И потом я стал просыпаться спустя всего пару часов после этого, из-за того, что стал слышать звук игрушечного поезда. У них была такая игрушка – маленький поезд в зоопарке, он при игре издавал звуки разных животных.

Когда это впервые произошло, я проснулся около 5 часов утра и сначала подумал, что это собаки гуляли по дому и задели игрушечный поезд. У друзей были две крупные собаки. Но потом я встал и увидел, что обе собаки мирно спали в коридоре. Ну что ж, подумаешь, показалось наверное. Так я подумал.

Но на следующую ночь это повторилось. И тут я уже начал волноваться. Я решил встать и выключить это поезд, вытащить из него батарейки. И когда я взял его и стал рассматривать, оказалось, что он и так уже выключен, в нем не было батареек.

Я подумал, что это странно, однако я и тогда не испугался.

На следующий день я пояснил об этих случаях друзьям, а они сразу начали улыбаться. "О, это Ти прошла зашла тебя навестить и сказать тебе привет!".

Я знал эту девочку с момента ее рождения, ее родители мои лучшие друзья. Они потом рассказали мне, что тоже слышали этот поезд и сначала вытащили батарейки, но потом он продолжал издавать звуки и они решили, что он неисправен. Тогда они вытащили из него всю электронику – аккумуляторы, все провода, динамики. И все равно он по ночам работал.

Именно тогда они поверили, что дело в чем-то аномальном и решили, что эта их дочь приходит навестить их таким образом.

На следующую ночь, когда я снова проснулся от звука поезда, я просто сказал вслух "Ти, я рад, что что меня навещаешь, но не могла бы ты дать дяде немного поспать?". Когда я это произнес, поезд замолчал и больше он меня не будил.

Я позвонил на свой же телефон и мне кто-то ответил

Это произошло буквально 10 минут назад и я до сих пор в шоке от случившегося. Я случайно оставил где-то в своем доме свой мобильный телефон и не мог его найти. Тогда я решил позвонить на него со своего домашнего радиотелефона.

И вот я хожу по дому с трубкой у уха, звоню на свой мобильный и пытаюсь приготовиться услышать откуда раздастся мелодия звонка. Вместо этого я внезапно слышу в ухе, что мой вызов приняли и слегка высокий мужской голос говорит "Привет".

Я был ошеломлен, а в трубке после этого было лишь молчание, поэтому с повесил трубку. Я обождал несколько минут, не понимая, что происходит, а потом снова звоню с радиотелефона на свой мобильный. Теперь уже никакого голоса не было, никто не отвечал, просто шел долгий входящий звонок.

Я наконец обнаружил свой телефон, оказывается я оставил его возле розетки на зарядку. И когда я просмотрел входящие звонки, я обнаружил там лишь второй свой звонок, при этом в списке исходящих звонков на радиотелефоне значились все два моих исходящих звонка.

Это была самая странная вещь, которая случалась со мной за все мои 25 лет жизни. Но что еще странное было, так это то, что примерно за час до этого случая я болтал с другом и пошутил с ним о том, что было бы прикольно связаться с духами умерших президентов через телефон.

Я слышу как нечто пытается выманить меня на улицу

Это происходит, когда я дома одна и когда ночь тихая и спокойная. Тогда я слышу музыку и голоса или смех играющих детей, идущие с улицы. И ниже я напишу, почему это странно.

Дело в том, что я живу в очень уединенном городке в гористой местности и у нас тут действует комендантский час из-за того, что по ночам могут бродить медведи. Поэтому не должно быть никакой логичной причины почему ночью с 2 до 4 часов утра я слышу эти странные звуки, идущие с улицы.

Мой парень как-то сказал, что может быть меня кто-то пытался выманить таким образом на улицу. Однако это начало происходить с тех пор как мне исполнилось 6 лет. Я не очень хорошо помню то время, но я помню как стояла ночью у входной двери и у меня было ощущение, словно там на улице находятся мои родные и мне поэтому очень надо туда попасть.

При этом мне было очень страшно, я испытывала настоящий ужас от ситуации. А потом все сразу резко замолчало. Так повторялось неоднократно и после этого я обычно убегала в свою спальню или в спальню спящих родителей.

И это происходит со мной и сейчас, когда я уже давно стала взрослой. Это происходит время от времени и в такие моменты я просто знаю, что мне надо это игнорировать и не выходить на улицу. Однако все это слышится настолько убедительно, словно там снаружи и правда находятся какие-то люди.

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