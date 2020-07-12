 

Военным лидерам США до сих пор «неясно», кто приказал “освободить” площадь Лафайет в Вашингтоне от протестующих

12.07.2020, 8:03, Разное

By Carla Babb   July 09, 2020 

FILE – Полиция  зачищает от  протестующих находящийся напротив Белого дома Lafayette Park и район вокруг него, чтобы президент Дональд Трамп смог пройти до церкви Святого Иоанна 1 июня 2020 года.

WASHINGTON -Министр обороны США и высокопоставленный военный офицер заявили членам Конгресса в четверг, что они до сих пор не знают, кто отдал приказ о разгоне  митинга у Белого дома перед прогулкой президента Дональда Трампа в церковь Святого Иоанна в прошлом месяце.

Когда, в комитете по вооруженным силам Палаты представителей,  министра обороны Марка Эспера  спросили – – кто отдал приказ об освобождении от  демонстрантов площади Лафайет,  он ответил – «Это все еще неясно  для  меня»  и  добавил, что  не занимался этой темой.

«В это трудно поверить», — ответил председатель комитета Адам Смит.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также заявил, что «лично он не знает» о том, кто отдал приказ правоохранительным органам очистить площадь 1 июня.

Военнослужащие действительной службы  никогда не использовались для оказания помощи правоохранительным органам в условиях протестов начавшихся  после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, в то  время  он находился под стражей в полиции. Эспер и Милли повторили в четверг, что войска Национальной гвардии, которые были там, служили «поддержкой» для правоохранительных органов и не участвовали в разгоне протестующих.

«Нацгвардия  не предпринимала никаких действий. Нацгвардия не стреляла резиновыми пулями. Нацгвардия не использовала никаких  химических  реагентов. То есть нацгвардия  оставалась в роли  статистов», — сказал Эспер.

 Критика со стороны бывших лидеров

Силовой разгон протестующих на площади Лафайет перед прогулкой Трампа к церкви Святого Иоанна в прошлом месяце вызвал критику со стороны бывших военных руководителей, в том числе бывшего министра обороны, генерала в отставке Джима Маттиса и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов, адмирала  в отставке Майка Маллена.

В то время как военнослужащие  не участвовали в  разгоне  акции протеста, военные вертолеты были сняты, летящими  на небольшой высоте над  Вашингтоном, что было похоже на тактику запугивания, чтобы убрать протестующих из этого района.

В четверг Эспер заявил, что армейское расследование возможного неправильного использования вертолетов Национальной гвардии завершено и должно быть доступно для ознакомления законодателей на следующей неделе.

В свете недавних широкомасштабных протестов США против смерти Флойда, Милли признал в четверг, что и Соединенные Штаты, и их вооруженные силы борются с расизмом и  «очень много  ещё  чего должны  сделать» на пути к равенству.

«Раздоры  ведут к поражению», — сказал он, позже предупредив комитет, что иностранные противники пытаются воспользоваться нынешними гражданскими беспорядками в США.

Пересмотр  символов

Глава Объединенного комитета начальников штабов также призвал «внимательно посмотреть» на символы Конфедерации на военных объектах США, чтобы убедиться, что военная служба  — это место, где все американцы  видят себя представленными.

«В наших вооруженных силах нет места проявлениям или символам расизма, предвзятости или дискриминации», — сказал Милли.

«Некоторые считают, что это наследие. Другие думают, что это ненависть», — добавил он, когда его спросили о флаге Конфедерации.

Морские пехотинцы и войска США в Корее уже запретили вывешивать флаг Конфедерации на своих военных территориях, и военно-морской флот также разрабатывает  подобный запрет.

Когда в четверг  Эспера спросили о возможном общевойсковом запрете, он сослался на  процесс рассмотрения, который уже идет.

«Идет процесс, с помощью которого мы подтвердим, какие типы флагов разрешены на военных базах США. Я хочу убедиться, что у нас есть сбалансированный  подход, который может противостоять юридическим вызовам, но который нас объединяет», — сказал он.

Трамп защищал показ символов Конфедерации, выступая против NASCAR за запрет флага Конфедерации и отчитав  руководство армии в Твиттере за рассмотрение вопроса о переименовании 10 баз, которые в настоящее время названы в честь лидеров Конфедерации.

От переводчика: перевел эту статью потому что ситуация сильно напоминает историю произошедшую  перед распадом  Советского Союза. Тогда,  после штурма телебашни где-то в Прибалтике (то ли Таллин, то ли Вильнюс, не помню),  Горбачев (на минуточку – Верховный главнокомандующий!!!) оправдывался перед журналистами и плакался им что не может  никак добиться – кто же отдал приказ на штурм. То есть потеря управления  и развал в  армии  были налицо.  Похоже здесь начинается то же самое………..



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В Московской области открывают торговые центры и музеи

21.05 / СМИ сообщили о госпитализации Рамзана Кадырова с подозрением на COVID-19

06.06 / Мнение: “Черные Пантеры” в Атланте

19.06 / Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

10.05 / Богомолов рассказал о съемках сериала “Безопасные связи” в условиях самоизоляции

30.06 / Ученые узнали, почему у физически активных матерей здоровее дети

18.05 / Мнение: Трофейный “Панцирь”

22.05 / Хейли Болдуин прокомментировала новости о своих пластических операциях

20.05 / Focus: США будут и далее препятствовать строительству «Северного потока – 2»

10.05 / Мнение: Письмо: “Может и у него та же фигня?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска