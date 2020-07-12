Военным лидерам США до сих пор «неясно», кто приказал “освободить” площадь Лафайет в Вашингтоне от протестующих

12.07.2020, 8:03, Разное

By Carla Babb July 09, 2020

FILE – Полиция зачищает от протестующих находящийся напротив Белого дома Lafayette Park и район вокруг него, чтобы президент Дональд Трамп смог пройти до церкви Святого Иоанна 1 июня 2020 года.

WASHINGTON -Министр обороны США и высокопоставленный военный офицер заявили членам Конгресса в четверг, что они до сих пор не знают, кто отдал приказ о разгоне митинга у Белого дома перед прогулкой президента Дональда Трампа в церковь Святого Иоанна в прошлом месяце.

Когда, в комитете по вооруженным силам Палаты представителей, министра обороны Марка Эспера спросили – – кто отдал приказ об освобождении от демонстрантов площади Лафайет, он ответил – «Это все еще неясно для меня» и добавил, что не занимался этой темой.

«В это трудно поверить», — ответил председатель комитета Адам Смит.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также заявил, что «лично он не знает» о том, кто отдал приказ правоохранительным органам очистить площадь 1 июня.

Военнослужащие действительной службы никогда не использовались для оказания помощи правоохранительным органам в условиях протестов начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, в то время он находился под стражей в полиции. Эспер и Милли повторили в четверг, что войска Национальной гвардии, которые были там, служили «поддержкой» для правоохранительных органов и не участвовали в разгоне протестующих.

«Нацгвардия не предпринимала никаких действий. Нацгвардия не стреляла резиновыми пулями. Нацгвардия не использовала никаких химических реагентов. То есть нацгвардия оставалась в роли статистов», — сказал Эспер.

Критика со стороны бывших лидеров

Силовой разгон протестующих на площади Лафайет перед прогулкой Трампа к церкви Святого Иоанна в прошлом месяце вызвал критику со стороны бывших военных руководителей, в том числе бывшего министра обороны, генерала в отставке Джима Маттиса и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов, адмирала в отставке Майка Маллена.

В то время как военнослужащие не участвовали в разгоне акции протеста, военные вертолеты были сняты, летящими на небольшой высоте над Вашингтоном, что было похоже на тактику запугивания, чтобы убрать протестующих из этого района.

В четверг Эспер заявил, что армейское расследование возможного неправильного использования вертолетов Национальной гвардии завершено и должно быть доступно для ознакомления законодателей на следующей неделе.

В свете недавних широкомасштабных протестов США против смерти Флойда, Милли признал в четверг, что и Соединенные Штаты, и их вооруженные силы борются с расизмом и «очень много ещё чего должны сделать» на пути к равенству.

«Раздоры ведут к поражению», — сказал он, позже предупредив комитет, что иностранные противники пытаются воспользоваться нынешними гражданскими беспорядками в США.

Пересмотр символов

Глава Объединенного комитета начальников штабов также призвал «внимательно посмотреть» на символы Конфедерации на военных объектах США, чтобы убедиться, что военная служба — это место, где все американцы видят себя представленными.

«В наших вооруженных силах нет места проявлениям или символам расизма, предвзятости или дискриминации», — сказал Милли.

«Некоторые считают, что это наследие. Другие думают, что это ненависть», — добавил он, когда его спросили о флаге Конфедерации.

Морские пехотинцы и войска США в Корее уже запретили вывешивать флаг Конфедерации на своих военных территориях, и военно-морской флот также разрабатывает подобный запрет.

Когда в четверг Эспера спросили о возможном общевойсковом запрете, он сослался на процесс рассмотрения, который уже идет.

«Идет процесс, с помощью которого мы подтвердим, какие типы флагов разрешены на военных базах США. Я хочу убедиться, что у нас есть сбалансированный подход, который может противостоять юридическим вызовам, но который нас объединяет», — сказал он.

Трамп защищал показ символов Конфедерации, выступая против NASCAR за запрет флага Конфедерации и отчитав руководство армии в Твиттере за рассмотрение вопроса о переименовании 10 баз, которые в настоящее время названы в честь лидеров Конфедерации.

От переводчика: перевел эту статью потому что ситуация сильно напоминает историю произошедшую перед распадом Советского Союза. Тогда, после штурма телебашни где-то в Прибалтике (то ли Таллин, то ли Вильнюс, не помню), Горбачев (на минуточку – Верховный главнокомандующий!!!) оправдывался перед журналистами и плакался им что не может никак добиться – кто же отдал приказ на штурм. То есть потеря управления и развал в армии были налицо. Похоже здесь начинается то же самое………..