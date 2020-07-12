 

Проехали на дурака: Американские военные устроили за собой погоню

12.07.2020, 8:02, Разное

Сергей Домрачев  Июль, 11, 2020

Американские военные совершая патрулирование в районе города Талль-Тамр провинции эль-Хасака на севере Сирии проигнорировали блокпост сирийских военных, потребовавших от них остановиться.

Неповиновение иностранных оккупантов вынудило дежурных проправительственных бойцов объявить тревогу и устроить погоню погоню. Обладая куда более легкими автомобилями они спустя несколько сотен метров настигли нарушителей, размахивая при этом из окон автоматами.

Сотрудники контрольно-пропускного пункта перехватили три бронетранспортера оккупационной американской армии в деревне Мансаф Тахтани вблизи Талль-Тамра и заставили их вернуться на свои нелегальные базы, — сказал корреспондент «Сирийского государственного агентства SANA».

В отличие от подобных инцидентов с российскими военными, жители США не стали покидать своих «бронированных коробок» и устраивать словесную перепалку, вместо этого, они молча повиновались уехав восвояси.

Стоит отметить, американские военные специально игнорируют требования остановиться, прекрасно осознавая, что сирийцы не будут открывать огонь, опасаясь возможных последствий.

                        Видео: Сирийские военные разворачивают американский конвой

Солдаты армии США намерено проезжают мимо блокпостов «на дурака», делая вид, будто не заметили требований остановиться, заставляя бойцов ВС САР поднимать тревогу и устраивать погоню.



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