На российско-китайской границе вспыхнул конфликт

12.07.2020, 8:02, Разное

Два четвероногих нарушителя устроили разборки прямо на разделительной полосе границы, повалили столбы с колючей проволокой и разбили фотоловушки

Необычный приграничный конфликт удалось заснять на фотоловушки центра “Амурский тигр” в Еврейской автономной области.

Кадры показывают, что на разделительной полосе российско-китайской границы, оборудованной колючей проволокой, по разные стороны ограждения встретились два медведя.

Первые секунды звери просто обнюхивают друг друга, но спустя всего несколько мгновений на границе буквально вспыхнул конфликт – косолапые нарушители вступили в яростную схватку друг с другом, оборвав колючую проволоку, разломав несколько столбов ограждения и повредив фотоловушки.

В центре “Амурский тигр”, которому принадлежало оборудование, отметили, что тигры на этом участке проходят спокойно “как говорится, без шума и пыли”, и к фотоловушкам относятся не в пример косолапым более бережно.