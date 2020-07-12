Неврологи из США обнаружили связь между коронавирусом и аутоимунным синдромом

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12.07.2020, 7:09, Разное

Неврологи из США смогли обнаружить связь между коронавирусом и аутоимунным синдромом Гийена-Барре – СГБ после анализа одной из историй болезни. Это может подтверждать наличие параинфекционного осложнения во время заболевания.
В рамках исследования специалисты, представляющие больницу Аллегени (Питтсбург, штат Пенсильвания), изучили протекание неврологического синдрома у 54-летнего пациента с диагностированным ранее COVID-19. Аутоимунный синдром представляет собой поражение периферических нервов иммунной системой, в следствие которого наблюдается повреждение их миелиновой оболочки, замедление передачи импульсов и потеря чувствительности конечностей.

Согласно данным ВОЗ, СГБ в некоторых случаях способен спровоцировать полный паралич и стать причиной преждевременного летательного исхода, поэтому медицинские специалисты занимаются проведением симптоматической терапии, облегчающей состояние больного и сокращающей протекание недуга. Более 95% пациентов удается полностью выздороветь даже после тяжелых случаев.

Эксперты выяснили, что у исследуемого больного на протяжении нескольких дней после заражения новым вирусом наблюдались симптомы аутоимунного синдрома Гийена-Барре. Это очень напоминает случай развития острой вирусной инфекции Зика и протеканием СГБ одновременно, свидетельствующий о параинфекционном осложнении.



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