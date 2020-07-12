Вывозной рейс с россиянами вылетел из вьетнамского Хошимина в Иркутск

12.07.2020, 6:53, Новости дня

Вывозной рейс авиакомпании «ИрАэро» по маршруту Хошимин – Иркутск забрал из Вьетнама 59 российских граждан, сообщил генеральный консул РФ в южном вьетнамском городе Хошимине Алексей Попов.

«Рейс IAE4406 авиакомпании «ИрАэро» с 59 пассажирами на борту вылетел в Иркутск из международного аэропорта Таншоннят в 02.00 (22.00 мск 11 июля)», – приводит слова дипломата ТАСС.

Он отметил, что на борт смогли попасть граждане России, проживающие в Сибирском федеральном округе из числа тех, кто зарегистрировался на портале «Госуслуги» и был включен в составляемые Минкомсвязи РФ вывозные списки российских граждан.

Попов рассказал, что сотрудники генконсульства РФ в Хошимине находились в аэропорту, оказывая содействие в организации отправки рейса, а также в урегулировании с миграционной службой возникших у россиян визовых проблем.

«Отправка вывозного рейса прошла в штатном режиме благодаря плодотворному взаимодействию, налаженному между генеральным консульством, нашими гражданами, Минкомсвязи России, авиакомпанией «ИрАэро» и властями Хошимина, включая администрацию и миграционную службу международного аэропорта Таншоннят», – подчеркнул дипломат.

Рейс в воскресенье стал восьмым, организованным российской стороной для вывоза из Вьетнама соотечественников, которые не имели возможности вернуться на Родину после прекращения регулярного авиасообщения из-за распространения коронавируса.

В конце апреля были осуществлены два перелета из международного аэропорта Камрань в южной вьетнамской провинции Кханьхоа по маршруту Новосибирск – Иркутск, в начале мая состоялись рейсы Камрань – Владивосток, а также Камрань – Санкт-Петербург – Москва, 14 июня и 20 июня были организованы перелеты из Хошимина в Москву с дальнейшими пересадками в Санкт-Петербург, в Ростов-на-Дону и в Екатеринбург. За все время вывозными рейсами из Вьетнама на родину вернулись более 1,4 тыс. граждан России.

Накануне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обновило график вывозных авиарейсов для россиян.

Напомним, в конце июня глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой российских граждан. В МИД также отметили рост числа желающих вернуться из США россиян.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.