Саакашвили: Кто бы ни победил на выборах в США – Трамп или Байден, оба – мои друзья

12.07.2020, 6:30, Новости дня

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал, что для него непринципиально, кто станет следующим президентом США – действующий глава государства Дональд Трамп или его соперник демократ Джо Байден.

“Трамп – очень веселый и сентиментальный человек… Он стал намного беднее, будучи президентом, потому что огромное количество зданий расторгло с ним контракты – не хотели быть в администрировании президента Трампа (основной бизнес Трампа – сдача коммерческой недвижимости в аренду; сейчас компании управляются сыновьями президента США. – “ГОРДОН”). У меня два двоюродных брата. Они очень крутые ребята, я их очень люблю, умные. Но каким-то образом оказалось, что у них всегда была проблема найти работу. При Трампе оба удачно устроились на работу. Для меня это показатель”, – подчеркнул Саакашвили.

Он отметил, что Байден стал вице-президентом США благодаря ситуации, связанной с Грузией.

“Байдена я тоже очень хорошо знаю, дружу с ним с 1990-х годов. То, что он стал вице-президентом, – в значительной части из-за грузинской ситуации: когда [экс-президент США Барак] Обама сделал заявление, которое не очень было в сторону Грузии, это был единственный момент в кампании, когда [бывший сенатор Джон] Маккейн его опередил. У демократов началась паника. И в это время, как палочка-выручалочка, появился Байден, который знал Саакашвили… А он не был главным кандидатом в вице-президенты. Он прилетел, мы обнялись перед телекамерами. Он привез обещание $1 млрд помощи. Действительно, они нам дали потом $1 млрд. Через несколько дней ему предложили стать вице-президентом США. Я помню, он просил меня на кампанию к нему прилететь, чтобы соблюдать баланс – потому что все ассоциировали меня с Маккейном… Поэтому кто бы ни победил на этих выборах, оба – мои друзья”, – заявил Саакашвили.

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По данным опроса, проведенного 10–16 июня агентством Reuters и социологической службой Ipsos, Байден в президентской гонке опережает действующего главу государства на 13 процентных пунктов. О готовности проголосовать за Байдена заявили 48% опрошенных, за Трампа – 35%. Так, преимущество Байдена над действующим президентом достигло максимума за эту кампанию. В свою очередь, рейтинг Трампа упал до семимесячного минимума.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главными соперниками станут Байден, выдвигающийся от демократов, и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube