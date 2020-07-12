 

Ляшко: Я – фанат “Динамо” (Киев) с шестилетнего возраста

12.07.2020, 6:30, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил, что является фанатом киевского “Динамо” с шести лет.

“Я выделял Киев, потому что в нем есть футбольный клуб, фанатом которого я являюсь с шестилетнего возраста. Любовь к этому футбольному клубу привил мне отец, он тоже за него очень переживает. Матчи он посещал довольно редко, потому что жил далеко. Из любви к футбольному клубу, знания всех футболистов и тренеров у меня развилась любовь к городу”, – отметил Ляшко.

Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы “нет” на такое предложение. Читайте полную версию интервью

“Динамо” – 15-кратный чемпион Украины. Накануне киевляне в девятый раз стали обладателями национального Кубка.

Ляшко родом из села Осова Ровенской области.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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