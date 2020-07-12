Врач предупредила об опасности употребления кофе в жару

12.07.2020, 5:53, Новости дня

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева посоветовала в жаркую погоду ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму.

«Строгих противопоказаний и показаний относительно кофе в жару нет. Основное действие кофе – ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием. Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием», – сказала Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.

Если у человека есть дополнительная физическая активность, стоит ограничить количество кофе.

«Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару – еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости. Если у человека есть сопутствующие мочекаменные болезни, поражение почек, связанное с нарушением фильтрации, таким людям не рекомендуется больше одной чашки кофе в день», – дала совет в эфире радио Sputnik врач-терапевт.

Ярцева также отметила, что разницы между холодным и горячим кофе нет.

«Никакой разницы нет, ведь действующее вещество одно – это кофеин. В каком виде – влияет только на общие ощущения. Я рекомендую пить не больше трех чашек в день. Это то количество кофе, которое человек может восполнить жидкостью и которое не способно навредить», – считает врач-терапевт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые опасные в жару напитки.