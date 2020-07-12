 

Врач предупредила об опасности употребления кофе в жару

12.07.2020, 5:53, Новости дня

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева посоветовала в жаркую погоду ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму.

«Строгих противопоказаний и показаний относительно кофе в жару нет. Основное действие кофе – ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием. Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием», – сказала Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.

Если у человека есть дополнительная физическая активность, стоит ограничить количество кофе.

«Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару – еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости. Если у человека есть сопутствующие мочекаменные болезни, поражение почек, связанное с нарушением фильтрации, таким людям не рекомендуется больше одной чашки кофе в день», – дала совет в эфире радио Sputnik врач-терапевт.

Ярцева также отметила, что разницы между холодным и горячим кофе нет.

«Никакой разницы нет, ведь действующее вещество одно – это кофеин. В каком виде – влияет только на общие ощущения. Я рекомендую пить не больше трех чашек в день. Это то количество кофе, которое человек может восполнить жидкостью и которое не способно навредить», – считает врач-терапевт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые опасные в жару напитки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Сокурсник Путина Швец: Россия входит в “черную дыру”, и снятие санкций для нее – жизненно важная вещь. Украине нужно это использовать

27.06 / Вулин заболел бессимптомно

02.07 / Актер из «Покровских ворот» признал вину в хищении со счетов умерших

22.05 / Проректор Казанского федерального университета задержан по подозрению в мошенничестве

26.05 / Трамп похвалился «хорошей работой» по предотвращению роста числа жертв коронавируса

20.05 / Der Spiegel – Аббас заявил о разрыве договорённостей с США и Израилем

05.06 / Новый седан Mercedes CLS получил улучшенное оборудование

27.05 / Всё ради здоровья жителей: в китайском Ханчжоу контроль через приложение решили сделать постоянным

07.07 / В Ровенской области ослабили карантин

11.06 / В РФ к 12 июня появятся самые большие граффити в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска