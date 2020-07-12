Диетолог Елена Соломатина назвала “убивающие” головной мозг продукты

12.07.2020, 5:30, Разное

Диетолог Елена Соломатина назвала некоторые продукты, негативно воздействующие на работу головного мозга. В списке “убивающих” главный орган центральной нервной системы оказались любимые многими кондитерские изделия.

Эксперт рекомендует исключить из рациона трансжиры, из-за воздействия которых клеточная мембрана становится непроницаемой и жесткой, а потом вообще не может нормально функционировать. Большая опасность возникает, когда эти процессы происходят в клетках мозга. “Вредные” ненасыщенные жиры содержаться в маргарине, майонезе, полуфабрикатах, дешевых кондитерских изделиях.

Для сохранения ясности ума на долгие годы следует избегать употребления “быстрых углеводов”. Их излишки превращаются в жир, постепенно накапливающийся в клетках и вызывающий нечувствительность организма к инсулину. В результате в крови растет уровень глюкозы, что ведет к разрушению сосудов. Эти факторы неблагоприятны для деятельности головного мозга, поскольку он не получает необходимого количества питательных веществ и кислорода. Елена Соломатина советует максимально ограничить потребление мучных изделий, хлеба, макарон, сахара и других продуктов, изобилующих “быстрыми углеводами”.

В списке опасных для мозга питательных ингредиентов оказались соленья. Соль ведет к задержке жидкости и появлению отеков. Они могут появляться не только в тканях, но и в стенках сосудов. Кровь не в состоянии нормально циркулировать и питание мозга нарушается. В рационе должно быть меньше соленых огурцов, помидоров, грибов, соленой рыбы, колбасных изделий.



Ухудшают питание головного мозга также продукты, в составе которых есть различные красители, ароматизаторы, консерванты. Данные вещества – источник свободных радикалов и токсинов. Диетолог отметила, что добавки могут содержатся в кондитерских изделиях, некоторых продуктах, имеющих длительный срок хранения.