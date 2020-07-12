Мнение: Наступление хуситов. 11.07.2020
12.07.2020, 5:25, Разное
Свежая подборка роликов хуситов посвященных традиционному нагибанию саудитов и их наемников.
Как обычно – бегущие интервенты и коллаборационисты, освобожденные поселки, уничтоженная техника, ну и суровые мужики в юбках жующие кат.
Наступление мотопехоты хуситов в провинции Аль-Джавф. Погоня за убегающими хадистами прилагается.
Наступление хуситов в провинции Мариб. С мая хуситы отжали у саудитов и хадистов примерно 15% территории провинции.
Отстрел саудовских наемников в горных районах Наджрана.
Нападение на опорники саудовских наемников в Наджране.
Смерть из под земли. Нарезка работы минеров хуситов.
Источник: Colonel Cassad
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