В Техасе застрелили двоих полицейских

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12.07.2020, 5:16, Новости дня

В результате стрельбы в американском городе Мак-Аллен в штате Техас погибли двое полицейских, сообщил телеканал ABC.

По данным полиции, правоохранители приехали на вызов в американском городе Мак-Аллен, началась стрельба, в результате стражи порядка получили огнестрельные ранения, передает РИА «Новости».

Прибывшее на место подкрепление приказало подозреваемому бросить оружие, после чего он покончил с собой. Пострадавшие сотрудники полиции умерли в местной больнице.

Мэр Мак-Аллена Джим Дарлинг выразил сожаление в связи с гибелью полицейских.

«С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих из наших смелых полицейских Мак-Аллена. Мои глубочайшие соболезнования и сожаление семьям офицеров Эдельмиро Гарса и Исмаеля Чавеса», – сообщил градоначальник.

Напомним, в конце мая смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского спровоцировала погромы в Соединенных Штатах. После этого разгневанная толпа сожгла полицейский участок в центре Атланты, еще один участок в Нью-Йорке на время был захвачен. Позже нападения на полицейские участки произошли в Сиэтле и Портленде.

Президент США Дональд Трамп отказался выполнять требование участников беспорядков о роспуске полиции, призвав увеличить траты на обучение правоохранителей и подбор кадров. 16 июня глава Белого дома подписал исполнительный указ о реформе полиции, обязав стражей порядка соблюдать более строгие правила применения силы.



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