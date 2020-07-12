Тутберидзе поделилась секретом успеха в работе тренера

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12.07.2020, 4:53, Новости дня

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что секретом успеха ее тренерской работы является любовь к своему делу.

«Для меня, как, наверное, и для каждого тренера, это признание уже проделанного пути, проделанной работы, тем более, что соперники у меня были очень достойные и оказаться в номинантах было уже честью. Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное из предложенных обстоятельств, а секрет нашей работы очень прост – мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет. Для меня каждый старт, подиум – это часть пути. Одни соревнования заканчиваются, и я уже мыслями о том, над чем нужно поработать, как улучшить или удержать спортивную форму или исправить ошибки», – приводит ТАСС слова Тутберидзе со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.

В субботу Тутберидзе признали лучшим в мире тренером по фигурному катанию, на это звание также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

В группе Этери Тутберидзе занимаются чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка РФ Анна Щербакова. В прошлом сезоне у нее также тренировалась двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявляла, что Тутберидзе благодаря своему инновационному подходу в работе достойна звания лучшего тренера минувшего сезона.



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