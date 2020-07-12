 

Дарья Повереннова сравнила женщин без макияжа с растениями

12.07.2020, 4:23, Разное

Многие поклонники восхищаются красотой молодой не по годам звездой российских сериалов Дарьей Поверенновой. В свои 48 лет актрисе удается сохранять свежесть лица и быть всегда бодрой. Некоторые фанаты называют ее воплощением женственности.

Накануне Дарья поделилась снимком, на котором она запечатлена практически без макияжа рядом с полевыми цветами. К слову, с этими растениями актриса сравнила женщин, которые не пользуются косметикой. “В полевых цветах есть такая простота и нежность”, – отметила знаменитость.

Поклонники тут же одарили Повереннову всевозможными комплиментами. “Даша, бесподобное фото. Безмятежность, чистота”, “Вы хороши, как сияние небес”, “Красавица всегда”, “Какая же вы милая”, – написали подписчики. Стоит отметить, что многие пользователи Сети согласились с высказыванием Дарьи о естественности.

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Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova) 10 Июл 2020 в 10:02 PDT

Напомним, сейчас Дарья Повереннова состоит в отношениях с экс-заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики, президентом Московской школы управления “Сколково” Андреем Шароновым. Известно, что у актрисы есть 27-летняя дочь Полина от бывшего возлюбленного, актера Александра Жигалкина.



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