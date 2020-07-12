В Харькове мэрия разрешила возобновить работу кинотеатров

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12.07.2020, 4:22, Новости дня

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23.00. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

“Как было отмечено в ходе заседания, такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2-го по 8 июля в Харькове инфицирован 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе”, – говорится в сообщении.

В мэрии сообщили, что посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. В учреждениях обязательно должна проводиться дезинфекция.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.

В Харьковской области с начала вспышки зафиксировали 2621 случай инфицирования коронавирусной инфекцией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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