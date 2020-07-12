Мнение: В Ираке сожгли колонну американской техники
12.07.2020, 4:18, Разное
В Ираке неизвестные уничтожили логистическую колонну США в районе Дивании.
Вооруженные люди остановили и заблокировали колонну, заставили водителей выйти из машин, после чего начали поджигать грузовики и трейлеры.
Подобные колонны используются США для переброски техники и прочей мат.части из Ирака в Сирию, а также в условиях передислокации сил иракского контингента армии США.
Выглядит как своеобразный привет американцам от иранских прокси в качестве ответа на недавние попытки руками иракских силовиков арестовать членов "Катаиб Хезбалла" в Багдаде.
Достаточно простыми методами американцам демонстрируют, что их логистика уязвима и последствия могут быть куда как более неприятными для них.
Видео https://twitter.com/search?q=Iraq&src=typed_query
В итоге, сожгли три грузовика.
Гибридная война в Ираке продолжается.
Источник: Colonel Cassad
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