Мнение: В Ираке сожгли колонну американской техники

12.07.2020, 4:18, Разное

В Ираке неизвестные уничтожили логистическую колонну США в районе Дивании.

Вооруженные люди остановили и заблокировали колонну, заставили водителей выйти из машин, после чего начали поджигать грузовики и трейлеры.

Подобные колонны используются США для переброски техники и прочей мат.части из Ирака в Сирию, а также в условиях передислокации сил иракского контингента армии США.

Выглядит как своеобразный привет американцам от иранских прокси в качестве ответа на недавние попытки руками иракских силовиков арестовать членов "Катаиб Хезбалла" в Багдаде.

Достаточно простыми методами американцам демонстрируют, что их логистика уязвима и последствия могут быть куда как более неприятными для них.

Видео https://twitter.com/search?q=Iraq&src=typed_query

В итоге, сожгли три грузовика.

Гибридная война в Ираке продолжается.