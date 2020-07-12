Sveriges Radio – коронавирус вбил клин между англичанами и шотландцами

12.07.2020, 3:45, Новости дня

Жители Шотландии вышли на демонстрацию против англичан, приезжающих в их страну, так как уровень распространения коронавируса в южной части Великобритании оказался выше, чем на севере, пишет Sveriges Radio. Как отмечает портал, хотя Шотландия границу закрывать пока не собирается, первый министр Никола Стёрджен не исключила, что пойдёт на такие меры, если «завозных» случаев вируса станет слишком много.



Reuters

На этой неделе жители Шотландии вышли на демонстрацию протеста против англичан, въезжающих в их страну, так как уровень распространения коронавируса в Англии выше. Подобный инцидент вызвал жаркие споры, пишет Sveriges Radio.

Корреспондент радиостанции посетил англо-шотландскую границу, на которой стояли активисты с транспарантами и шотландскими флагами, требующие, чтобы англичане развернулись и уехали. Подобные демонстрации — свидетельство того, что различные части Великобритании с разной скоростью справляются с пандемией, что приводит к трениям между центральным и региональными правительствами. Стоит отметить, что в Шотландии коронавирусные ограничения снимали медленнее, притом, что инфекция затронула эту страну в меньшей степени, чем Англию.

«Мне кажется, что мы раскололись. Отношения между Шотландией и Англией становятся всё хуже и хуже», — считает англичанка Эби Прауз, которая отправилась в гости к своим эдинбургским друзьям.

Между тем, закрывать границу пока никто не планирует. При этом первый министр Шотландии Никола Стёрджен от протестов на границе предпочла дистанцироваться. В то же время Стёрджен не исключила, что Шотландия может ввести ограничение на въезд англичан в том случае, если риск появления «импортных» случаев заболевания коронавирусом станет слишком велик. Премьер-министр Борис Джонсон назвал подобную идею позорной, напомнив, что между Шотландией и Англией нет никакой границы. Никола Стёрджен, в свою очередь, назвала реакцию британского премьера на такое заявление абсурдом.

Что же касается Эби Прауз, то подобное развитие событий её очень тревожит. «Всё это только ещё больше вобьёт клин между нами», — подытожила она.