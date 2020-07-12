 

Мнение: О новой оплеухе Путину от Александра Лукашенко

12.07.2020, 3:40, Разное

Вот просто гений политического троллинга Аляксандр Рыгоравіч, форменный гений! Или наконец-то завёл себе гениального спичрайтера. Что ни перл – то не в бровь, а в глаз. Можно только догадываться, какие чувства испытывает российский президент Владимир #Путин после такого…

Но вряд ли – братские.

Вот что ещё отмочил белорусский президент на грани фола.

Белорусский народ «выстрадал право самостоятельно определять своё будущее», заявил Александр Лукашенко в субботу, 11 июля, на республиканском празднике «Александрия собирает друзей». И это ещё не всё. Самая мякотка – вот.

«Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано… нашему мудрому и сильному народу. Народу, который… никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своём государстве и самостоятельно выбирать и определять своё будущее», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Смысл этого месседжа поймёт и ребёнок. Мол, ты, «сябар» Владимир, гордишься тем, что поднял Россию с колен. А мы, белорусы, гордимся тем, что никогда не опускались на колени. Никогда и ни перед кем. И перед тобой не опустимся.

Такая вот дипломатическая оплеуха не в бровь, а в глаз. Впрочем, и терять Александру Лукашенко особо нечего. Тут или пан, или пропал. Долгие годы он, находясь между Европой и Россией, успешно играл в колобка, который и от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл. Как бедная, но капризная девица на выданье лавировал между двумя богатыми и могущественными женихами, сохраняя независимость и целостность.

Но… сколь верёвочке не виться, а конец будет. Похоже, сейчас Александру Лукашенко ничего, кроме троллинга и не остаётся. Сдать власть равносильно самоубийству традиционному, а удержать – сродни самоубийству политическому. И какие у него есть варианты, кроме…?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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