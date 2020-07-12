Невеста умерла во время свадебного банкета в Москве

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12.07.2020, 3:30, Новости дня

Во время свадебного банкета на юге Москвы умерла невеста, сообщил телеканал «Рен-ТВ».

Девушке стало плохо во время застолья, прибывшие медики диагностировали у 25-летней пострадавшей анафилактический шок, однако реанимационные мероприятия результатов не дали, передает РИА «Новости».

По сведениям телеканала, трагедия произошла в субботу.

Напомним, в августе 2011 года невеста в Израиле насмерть сбила возвращавшегося со свадьбы гостя.



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