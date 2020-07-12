 

В Киеве парки и скверы начала патрулировать конная полиция

12.07.2020, 3:18, Новости дня

Сезон патрулирования парковых и лесопарковых зон Киева сотрудниками конной полиции начался позже из-за карантина, об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы 11 июля в Telegram.

“С момента ослабления карантинных мероприятий все больше людей стали посещать места отдыха, поэтому было принято решение усилить там патрулирование с помощью конного подразделения”, – сказано в сообщении.

Сотрудники столичной кавалерии в режиме патрулирования обследуют территорию парков, следят за общественным порядком и безопасностью, а также реагируют на вызовы граждан.

За последние сутки в Киеве коронавирусную инфекцию COVID-19 зафиксировали еще у 125 человек. Об этом 11 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В Киеве с начала эпидемии зафиксировано 6115 случаев COVID-19. Всего выздоровело 2058 жителей столицы.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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