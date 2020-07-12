Комаровский о карантине в Украине: Закрыть школы и институты – это страшная ошибка

12.07.2020, 3:18, Новости дня

Из-за коронавирусной инфекции в Украине не стоило закрывать школы и высшие учебные заведения. Такое мнение украинский врач Евгений Комаровский выразил в опубликованном 6 июля интервью YouTube-каналу Politeka Online.

“Вместо того, чтобы массово нагнетать, нам надо просто по пунктам разобраться, что мы можем сделать, чтобы защитить группы риска. Дети не являются группой риска. Молодежь не является группой риска. Закрыть школы и институты – это страшная ошибка. Остановить производство, где работают молодые люди… потерять кучу денег, которые можно было бы вложить в заботу о стариках, в изоляцию стариков”, – сказал он.

По словам Комаровского, “государственная политика, мягко выражаясь, очень сомнительна”.

Доктор отметил, что супермаркетам и аптекам стоит выделить определенное время для обслуживания исключительно пенсионеров. В качестве варианта он назвал время с 8.00 до 9.00.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабинет Министров Украины ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 человек, 1372 из них умерли, а 25 641 выздоровел.

Евгений Комаровский после окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице. В 2006 году открыл собственную клинику “Клиником”. Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи “Школа доктора Комаровского”.