Мнение: Как преподавали Всемирную историю в годы в ВОВ

12.07.2020, 3:10, Разное

О том, как преподавали Всемирную историю в СССР в годы Великой Отечественной Войны.

Как преподавали Всемирную историю в годы в ВОВ

Великая Отечественная война советского народа против германо-фашистских захватчиков предъявила к преподаванию истории в средней школе новые, повышенные требования. От преподавателя требуется вооружить учащихся пониманием происходящих событий, раскрыть перед ними звериное лицо современных варваров — фашистов, — воспитать — учащихся на примерах героического прошлого своего и других народов в духе патриотизма, любви к родине, ненависти к поработителям и угнетателям.

Для облегчения преподавателям средней школы выполнения этой задачи Институт истории АН СССР разработал подробные методические указания к проведению отдельных тем программ по история.

Публикуемые ниже статьи в сжатой форме излагают основные установки методических разработок.

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История древнего мира

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Важнейшим вопросом древней истории является проблема рабовладения. Только изучая историю древнего мира под углом зрения классовой борьбы, можно понять основные формы эксплуатации рабского труда и громадное значение революции рабов.

О том, как закономерно возникло рабовладельческое общество, Ленин писал в своей лекции «О государстве»:

«Развитие всех человеческих обществ в течение тысячелетий во всех без изъятия странах показывает нам общую закономерность, правильность, последовательность этого развития таким образом, что вначале мы имеем общество без классов — первоначальное патриархальное, первобытное общество, в котором не было аристократов; затем — общество, основанное на рабстве, общество рабовладельческое… Рабовладельцы и рабы — первое крупное деление на классы. Первая группа владела не только всеми средствами производства — землей, орудиями, как бы „примитивны они тогда ни были, но она владела также и людьми. Эта группа называлась рабовладельцами, а те, кто трудился и доставлял труд другим, назывались рабами“».

Необходимо подчеркнуть, что рабовладельческий строй в свое время был прогрессивным по отношению к предшествующему ему первобытно-общинному строю. Он изжил себя и был уничтожен более полутора тысяч лет назад. Поэтому идея фашистов о восстановлении рабства в современном обществе является реакционнейшей идеей, обреченной на провал.

Первый этап в развитии рабовладельческого общества в истории древнего Востока мы наблюдаем в ту эпоху, когда еще прочно существовали пережитки родового строя и когда «древний общинный быт… служил целые тысячелетия основанием самых грубых государственных форм восточного деспотизма» (Энгельс).

Одновременно с этим следует отметить и проблему возникновения классового рабовладельческого государства как аппарата насилия и гнета над рабами и бедняками. Рассказывая ученикам о происхождении и значении деспотии, учитель должен объяснить, что этот термин означает государство, возглавляемое царем, власть которого считалась неограниченной и приравнивалась к власти богов. Это даст возможность учителю коснуться вопроса о государственном строе, местном управлении и религии древних египтян. Конечно, учитель не должен при этом забывать, что абсолютно неправильны попытки фашистских «историков» идеализировать рабовладение и рабовладельческое государство древнего Востока, ибо подобная идеализация резко противоречит историческим фактам.

С указанными проблемами теснейшим образом связана и тема нашего пособия, касающаяся восстания рабов и бедняков в древнем Египте. Учитель должен обратить внимание на то, что сохранившийся текст папирусов образно рисует яркие картины классовой борьбы в древнем Египте. Это самым наглядным образом разрушает фашистскую легенду о том, что на древнем Востоке существовало «идеальное государство». Подобные утверждения фашистских историков совершенно необоснованны. Рассказывая о классовой борьбе на древнем Востоке, учитель должен указать, что восстания рабов происходили в ту же эпоху и в других странах, но лучше всего они описаны в египетских текстах.

Значительно лучше известны нам крупные восстания рабов, происходившие в древней Греции и древнем Риме. В качестве наиболее типичных, хорошо известных и красочных эпизодов острой классовой борьбы в древнем Риме можно привести восстание в Сицилии, происходившее в 137 г. до н. э., и знаменитое восстание Спартака. Особенно существенно установить здесь тесную внутреннюю связь между тяжелой эксплуатацией рабского труда и военной политикой Римского государства. Важно отметить, что захватнические войны приводили к увеличению количества рабов и к усилению рабовладения, а военные неудачи и поражения римских войск создавали обстановку, которая благоприятствовала восстаниям рабов, как это было в Сицилии в 137 г. до нашей эры.

Конечно, учитель должен объяснить ученикам причину неудач восстаний рабов, но в то же время на конкретных примерах показать им, как восстания рабов и бедняков подтачивали и разрушали все рабовладельческое общество в целом. Он должен показать им, как в недрах рабовладельческого общества росли силы, которые должны были рано или поздно его уничтожить, и как «стихийный процесс развития уступает место сознательной деятельности людей, мирное развитие — насильственному перевороту, эволюция — революции».

Проблема военной истории в наше время приобретает особенно важное значение. В древности, как и в другие эпохи мировой истории, одни войны были захватническими, грабительскими, несправедливыми и реакционными, а другие — отечественные, освободительные, справедливые играли громадную прогрессивную роль. Войны ассирийских царей с соседними народами, хотя и способствовали образованию мощного ассирийского государства, были войнами грабительскими и захватническими и в конечном счете привели к крушению военную державу ассирийских царей. Такой же захватнический характер носил и завоевательный поход Александра Македонского, хотя он и имел большое историческое значение. Резко выраженную агрессивную политику вели как Римская республика, так и Римская империя. Очень яркие эпизоды из истории римских провинций — угнетение римлянами галлов, бриттов и многих других европейских народов, острые вспышки восстаний против римского господства в подвластных странах — все это ясно обнаруживает ложность фашистских попыток изобразить Римское государство в качестве величественного надклассового государства, в котором царит «внутренняя гармония и идеальный порядок». Кровавые людоеды — фашисты, возрождая кошмар мирового рабовладения, во многом подражают древним захватчикам, залившим кровью плодородные страны Европы.

При изучении образования восточных деспотий, а также походов Александра Македонского и завоеваний Рима, следует резче подчеркнуть мысль, что все попытки при помощи оружия создать мировые империи неизменно кончались крахом в силу сопротивления завоеванных народов.

Особенно подробно следует остановиться на греко-персидских войнах, которые показывают нам прекрасный пример античных освободительных войн, имевших огромное прогрессивное значение, воспитавших в греках чувство благородного патриотизма и национальный сплоченности. Недаром имена Леонида, Мильтиада и Фемистокла вошли в мировую историю как имена великих патриотов свободолюбивого греческого народа, всегда боровшегося за свою независимость.

При описании древних войн учитель может остановиться на технике и организации военного дела, на зарождении древнейшего военного искусства. Подобного рода содержательный и наглядный материал, легко доступный для школьников, усилит их интерес к изучаемой эпохе.

Особая тема посвящена важнейшей проблеме культурного наследства античного мира. Недостаток места не позволил нам выделить о особую тему древневосточную культуру, которая, кстати сказать, достаточно подробно описана в соответствующих главах учебника.

При изучении греческой и римской культуры следует отметить все прогрессивные моменты в их развитии. Учитель должен — проникнуться мыслью о том, что древневосточная культура легла в основу античной, что греки многое заимствовали на Востоке и в свою очередь многое дали Риму. Античная культура оказала, далее, сильное влияние на культуру средневековой и новой Европы. Классики марксизма в своих трудах дали высокую оценку высшим достижениям античной культуры, признавая за ними всемирно-историческое значение. Так, касаясь материалистического взгляда древнего философа Гераклита, по которому «мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим», Ленин писал, что у Гераклита «очень хорошее изложение начал диалектического материализма».

При изучении проблемы культурного наследства каждому становится ясным, насколько бессмысленны, неисторичны и ложны утверждения фашистских историков о том, что «нордическая раса» есть «высшая героическая раса» и что якобы она одна создала всю мировую культуру. Это утверждают те дикие хищники, которые, называя себя «чистокровными арийцами нордического мира», так бесчеловечно уничтожают лучшие памятники мировой культуры!

Древняя история, в частности история Средней Азии, ясно показывает нам, что мировая культура имеет общечеловеческие корни и что многие народы сделали неоценимые вклады в сокровищницу мировой культуры. И именно для того, чтобы спасти и сохранить эту мировую культуру, мы, следуя словам Сталина, «должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врата».

В. Авдиев

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История средних веков

При изучении в школе истории средних веков преподаватель должен возможно теснее связать свое преподавание с вопросами, которые ставит веред нами Великая отечественная война и борьба свободолюбивых народов с германо-фашистской агрессией. Преподаватель «должен зажечь в учащихся патриотизм, веру в победу нашего правого дела и ненависть к жестоким и коварным насильникам, топчущим лучшие культурные ценности человечества, заливающим землю кровью мирного населения, стремящимся возродить самые худшие и тяжелые формы рабства и крепостничества». История средних веков дает для этой цели обильный материал.

В то же время учитель должен разоблачить вздорность и нелепость фашистских «теорий» о расовом превосходстве немцев как якобы представителей высшей «северной» или «нордической» расы, «расы господ и повелителей», о якобы неполноценности других рас, особенно славян, годных будто бы быть лишь рабами немцев. Учителю лет необходимости излагать учащимся сущность «расистских» измышлений. Достаточно лишь указать на эту основную установку фашистских писак. Учитель должен помнить, что средневековье представляет излюбленный фашистами период истории. При этом их привлекает в этом периоде не то, что было в нем прогрессивного, что ставило его выше рабовладельческой античности, не то, что заключало в себе зерна дальнейшего развития, а осе темное, застойное, мракобесное, жестокое. Фашисты идеализируют грубую воинственность средневековых рыцарей, их беспощадность к побежденным, их насилия, видя в этом проявление истинного «нордического», «германского» духа. Они возжелают Крепостное право, когда одни считались «прирожденными господами», а другие — «прирожденными слугами», обязанными всю жизнь е поте лица работать на господ. Они прославляют жестокость, казни и пытки, средневековья и скорбят, что оставлен древний германский обычай убивать слабых детей. Они восхваляют невежество, суеверия и умственный застой. Они ненавидят Возрождение с провозглашенными им принципами гуманности я свободы человеческой алчности. Они пенятся от злости при самых словах «прогресс», «гуманность», «культура». Словом, в средних веках их привлекает варварская дикость, от которой человечество освобождалось в течение веков, я они стремятся ее возродить в настоящее время.

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В помощь учителю дается кроме того дополнительный материал по некоторым темам, представляющим особую важность в условиях Великой отечественной войны. Такова тема о германцах я славянах и о падении Римской империи. Учитель должен показать ложность измышлений фашистов об исторической неравноценности германцев и славян. И те и другие сыграли аналогичную роль в падении рабовладельческого античного мира: одни — на Западе, другие — на Востоке. В одинаковой мере участвовали они в создании нового феодального мира. Разница лишь в том, что варвары-германцы разрушили античную культуру вместе с Западной Римской империей, а варвары-славяне на Востоке обновили общественный строй Византии без разрушения восточноримского государства и его культуры.

Здесь уместно указать, что, называя современных германских фашистов «варварами», мы несправедливы по отношению к варварам. Варвары раннего средневековья разрушили рабовладельческую империю и положили начало новому периоду в истории человечества, для которого характерны несколько более мягкие формы эксплуатации и который открыл возможность прогрессивного развития для народов Европы. Фашистские же «варвары» хотят вернуться к рабовладельческой империи, восстановить худшие формы эксплуатации, повергнуть человечество в безысходный мрак. «Варварами» они являются лишь в смысле их жестокости и разрушения ими культурных ценностей. Но варвары раннего средневековья делали это бессознательно, фашисты же творят свои зверства л разрушают величайшие культурные ценности человечества сознательно и систематически. Этим «вандализм» германо-фашистских орд отличается от дикости вандалов.

Особого внимания заслуживает тема о ранней истории славянских государств. Она должна опровергнуть нелепое фашистское измышление о неспособности славян к государственной жизни, которую будто бы создает только высшая, «нордическая» раса. Характеристика европейской и азиатской культур в раннее средневековье должна окончательно рассеять нелепую фашистскую теорию о превосходстве «нордической» расы над другими, особенно неевропейскими, и показать, насколько в это время Восток в культурном отношении стоял выше Запада, как много Западу приходилось учиться у Востока. В этой связи учитель должен внимательно остановиться на разделах, посвященных культуре арабов, а также культуре Китая при Ханской и Сунской империях.

При прохождении раздела, посвященного империи Карла Великого, надо иметь в виду, что фашистские историки не спелись между собой в оценке его деятельности. Некоторые из них оценивают личность и деятельность Карла резко отрицательно. Его империя не была немецкой «национальной» империей, говорят они, в этом ее основной порок. Ему не могут простить войн с саксами, которых «расисты» считают самыми чистыми представителями «северной» (нордической) расы, а еще более ставят ему в вину то, что он вел эти войны в союзе со славянами-бодричами. В противовес ему на все лады превозносится саксонский герцог Видукинд, организовавший сопротивление саксов Карлу в 778 — 785 годах. Видукинду ставят памятники, ему посвящают стихотворения, в честь его пишется множество лживых я бездарных драм. В нем прославляют «истинно немецкого» героя, противопоставляя его Карлу, за которым фашисты не хотят признать имени «Великий», называя его «Карл Франкский». При этом фашистские писаки стараются забыть, что их «герой» Видукинд, с точки зрения фашистов, очень неблаговидно закончил свою карьеру, приняв крещение, отрекшись от любезных фашистам древнегерманских богов и получив от Карла богатые дары. Видукинд ценой своей измены саксам купил у Карла его благоволение и блестящую карьеру для своего потомства. Забывают охотно и о том, что саксы в борьбе с Карлом пользовались помощью другого славянского племени — сорбов. Конечно, борьба Карла с саксами и с некоторыми славянскими племенами ничего общего ни с «расовой», и даже с «национальной» политикой не имела, поскольку тогда еще не сложились национальности. Все эти грубые искажения, вносимые фашистскими «историками», имеют целью представить историю как борьбу «рас», чтобы затемнить ее смысл как борьбы классов. Войны Карла в действительности ставили целью захват земель для наделения франкских феодалов и подчинение людей для превращения их в крепостных этих феодалов.

Однако многие фашистские историки не хотят упустить возможности использовать славу Карла для возвеличения германской «расы», его не хотят уступить французам, которые тоже желают сделать из него своего «национального» героя. Карл привлекает некоторых фашистских историков как основатель империи, охватившей большую часть Западной Европы. Еще любезнее он им как якобы основоположник того пресловутого «натиска на Восток», в котором фашисты видят главное историческое призвание гитлеровской Германии. Группа фашистских историков выпустила в 1936 г. сборник, в котором старалась уверить почтеннейшую публику, что Карл — по всем статьям немец, а никак не француз. Весь этот спор-образец нелепой путаницы понятий у, фашистских фальсификаторов истории. Что касается роли Карла в «натиске на Восток», то совершенно ясно, что этот «натиск» производился в гораздо большей степени за счет германских-саксонских племен, чем за счет славян. Успехи Карла в борьбе со славянами были весьма скромны. Его влияние распространилось лишь на ближайшие пограничные племена, но при его преемниках славяне вернули себе независимость от ослабевшего и распавшегося франкского государства.

Проходя историю «крестовых походов», учитель должен разъяснить смысл так часто употребляющегося термина «крестовый поход против СССР», в который Гитлер хотел вовлечь народы Европы и Америки. Учитель должен сказать при этом о позорном провале гитлеровского плана, о том, что в настоящее время все свободолюбивые народы объединились в общей войне против гитлеризма. В то же время учитель пояснит, что «крестовые походы», о которых так часто твердят враги СССР, в сущности представляли собой грубейшую агрессию с целью разгрома и захвата чужих земель и являются примером войн несправедливых. Во время «крестовых походов» столкнулись восточная и западная культуры, причем первая оказалась много выше второй.

Много материала для уяснения гнилой фашистской идеологии и несостоятельности фашистских агрессивных планов дает история средневековой германской империи, так называемой «священной Римской империи». Гитлер связывает свою «третью империю» с этой «первой» (считая «второй» империю Гогенцоллернов 1871 — 1918 гг.). Бесславная история и жалкий конец попыток германских императоров поработить Италию и утвердить господство над Европой представляют живейшую аналогию нелепым и кровавым затеям людоеда Гитлера.

При прохождении история Франции XII — XV веков важно остановиться на героической борьбе французского народа против агрессоров во время Столетней войны и особенно на фигуре крестьянской девушки Жанны д’Арк как наиболее яркой выразительницы патриотического подъема, охватившего тогда французский народ и особенно крестьянство. Важно отметить, что образ Жанны д’Арк жив и в настоящее время во французском народе, проданном своим изменническим правительством, но готовом стать на борьбу вместе со всеми свободолюбивыми народами мира.

При изложении история Англии необходимо в первую очередь обратить внимание на развитие в этой стране традиций политической свободы. Уже в средние века появляются учреждения, гарантирующие эту свободу сначала для немногих. Великая хартия вольностей и происхождение парламента являются здесь центральными темами. Важно в дальнейшем показать демократизацию политического строя Англии и, в частности, ту роль, которую сыграла в этом процессе революция XVII века. Учитель должен подчеркнуть резкое различие между странами, в которых имеются элементарные демократические свободы, и странами фашистскими, где эти свободы начисто упразднены.

Испанская реконкиста даст учителю возможность показать учащимся героическую народную борьбу за освобождение страны от иноземного ига. Но испанский народ попадает под иго феодалов, деспотического правительства, невежественного и фанатического духовенства, страшной инквизиции, напоминающей своими приемами фашистское гестапо.

Одной из центральных тем курса должна стать тема о германской агрессии на Восток в XII — XV веках. Учитель должен показать свирепые, кровавые и в то же время подло предательские методы этой агрессии и ее позорный конец в XV веке и подчеркнуть, что Гитлер связывает свои планы «натиска на Восток» с этой мрачнейшей и позорнейшей в истории Европы страницей. Много материала извлечет учитель из истории победоносной борьбы чешского народа с немцами в XV веке. Здесь особенный интерес представят методы этой борьбы, являющиеся приспособлением средств партизанской, крестьянской войны к целям большой войны.

История нидерландской революции даст учителю возможность показать примеры жесточайшего угнетения подчиненных народов, террористического подавления их стремлений к национальной независимости, разнузданной жестокости солдатчины, «лично заинтересованной» в разорении и разграблений оккупированной страны. На этих примерах можно показать, как германский фашизм унаследовал от прошлого все самое гнусное, подлое и жестокое и как он еще во много раз увеличил это страшное наследие. Здесь же можно показать примеры героической борьбы Нидерландов — народов теперешних Бельгии и Голландии — за свою свободу и указать, что эта борьба стала их национальной традицией. Постоянные случаи саботажа и диверсии против свирепого угнетателя в этих странах являются порукой, что в них еще жив дух революции XV века.

Английская революция XVII века представляет особый интерес как важнейший этап в развитии английской демократии. Особый интерес имеет военная история английской революции, история создания революционной армии, которая под руководством своего гениального вождя, великого полководца Кромвеля, идет от победы к победе и возносит международный престиж своего отечества на небывалую высоту.

Особенное внимание учитель должен обратить на историю Пруссии в XVII — XVIII веках. Фашистские историки и политики восторгаются «прусским духом» — духом палки, казармы и канцелярщины. История Пруссии покажет глубокое моральное ничтожество руководителей прусского государства, подлые и торгашеские приемы их политики, незначительность их военных успехов. Очень важно показать незаслуженность той славы, которой фашистские историки окружают ничтожную фигуру «великого» Фридриха.

Ряд этих тем разработан в помощь учителю в предлагаемом выпуске. Кроме того, в дополнение к учебнику дан очерк истории Средней Азии, причем особое внимание уделено борьбе среднеазиатских народов за свою независимость.

Е. Косминский

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История нового времени

Новая история дает исключительно яркий и разносторонний материал для разоблачения гитлеровского империализма и воспитания учащихся в духе патриотизма и ненависти к фашистским мракобесам и поработителям. Новая история богата революционными событиями и войнами. В истории буржуазных революций XVII — XIX вв., в истории национально-освободительных, исторически-прогрессивных и справедливых войн можно найти немало весьма поучительных образцов военной и гражданской доблести, мужества и героизма. Богатейший материал в этом отношении дает также и история революционной борьбы пролетариата. Задача учителя-патриота заключается в том, чтобы, полностью использовав этот материал, широко развернуть воспитательную работу в школе.

В условиях Великой отечественной войны указание товарища Сталина о том, что вся работа должна быть перестроена на военный лад, относится и к преподаванию новой истории. На уроках новой истории школьники знакомятся с историей зарубежных стран от английской буржуазной революции XVII в. до наших дней. Говоря о зарубежных странах в прошлом, учитель должен показать, как в одних странах (например в Англии, США) росли и крепли демократические традиции, а то время как в других господствовала военщина, развивался милитаризм (Германия, Италия) и росло угнетение народных масс.

Само собой разумеется, в военной обстановке наших дней особое внимание привлекают войны прошлого. Войны эти в одних случаях бывали захватническими, грабительскими, в других — оборонительными, справедливыми. Понятие справедливой войны изменяется в связи с изменением исторической обстановки.

«С 1789 до 1871 г., — писал Ленин, — одним из типов войн были войны буржуазно-прогрессивного, национально-освободительного характера. Другими словами, главным содержанием и историческим значением этих войн было свержение абсолютизма и феодализма, подрыв их, свержение чуженационального гнета. Поэтому то были прогрессивные войны, и все честные, революционные демократы, а также все социалисты, при таких войнах, всегда сочувствовали успеху той страны (т.-е. той буржуазии), которая содействовала свержению или подрыву самых опасных устоев феодализма, абсолютизма и угнетения чужих народов».

К числу справедливых войн относятся, разумеется, и революционные войны, но не всегда война справедливая бывает войной революционной. Период победы и утверждения капитализма дал ряд примеров справедливых национально-освободительных и в том числе революционных войн. Справедливыми были: война за независимость американского народа в 1775 — 1782 гг., героическая защита французского народа от прусско-австрийской интервенции в 1792 г. и последующие войны Франции до начала наполеоновских войн и превращения справедливых войн Франции в несправедливые и захватнические. Так, первая наполеоновская война — итальянский поход 1796 г. — началась как справедливая, оборонительная война против Австрии, под лозунгом освобождения итальянского народа от австрийского ига, а закончилась ограблением и порабощением итальянского народа и отдачей итальянской Ломбардо-Венецианской области Габсбургам в виде австрийского вице-королевства. Известен ряд случаев, когда несправедливые, захватнические войны, например Наполеона I, порождали ответные народные движения и справедливые оборонительные войны, например в Испании в 1808 г., в России в 1812 году. Или, наоборот, справедливая война Пруссии против Франции, которая препятствовала объединению Германии, превратилась в захватническую, грабительскую войну Северо-германского союза, руководимого Бисмарком.

Наиболее ярким образцом превращения войны справедливой в войну несправедливую является франко-прусская война 1870 — 1871 годов. Начавшись как война справедливая против Наполеона III, мешавшего объединению Германий, она закончилась как война захватническая, когда Бисмарк после падения Наполеона III и провозглашения республики во Франция все же продолжал наступление на Париж с целью ограбления Франции и отторжения от нее ряда территорий.

История войн, следовательно, дает богатый и яркий материал, воспитывающий в молодежи любовь к нашему отечеству. Так поучительна война американского народа за свободу, за независимость в 70 — 80-х годах XVIII века. Это событие уже перестало разделять англичан и американцев: во время первой мировой войны министр иностранных дел Великобритании Бальфур возложил венок на могилу Вашингтона, главного организатора борьбы американцев с Англией, главнокомандующего армией Соединенных штатов. Глава английского военного кабинета Уинстон Черчилль недавно заявил во время своего пребывания а Америке, что война Англии против ее американских колоний в XVIII в. была самым несчастным событием в истории Англии. Таким образом, и у англичан и у американцев, совместно борющихся против кровавого гитлеризма, не осталось никакой горечи в отношении друг друга от воспоминаний о войне XVIII века. Наоборот, упорная борьба американцев, не имевших оружия и снаряжения, потерявших все крупные города, но не потерявших стойкости и веры в победу, продолжает и поныне вдохновлять все передовое человечество, самих американцев и английский народ.

Американцев вдохновляют примеры Джефферсона, поклонника французских материалистов XVIII в., отпустившего на волю своих рабов и составившего текст вдохновенной «Декларации независимости»; Томаса Пейна, автора памфлета «Здравый смысл», в котором он писал: «Дело Америки есть дело всего Человечества»; президента Джексона, при котором демократические учреждения и всеобщее образование широко распространились в Северных и Западных штатах.

Американский народ и все человечество вдохновляет образ великодушного, честного, скромного сына американского народа, 16-го президента Соединенных штатов Америки Авраама Линкольна, который 1 сентября 1863 г. подписал указ об уничтожении рабства в Южных штатах Америки и который твердой рукой довел войну против рабовладельцев до их разгрома. Недаром Ленин называл войну за независимость XVIII в. и гражданскую войну XIX в. революционной традицией американского народа.

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Новая история дает целую плеяду великих борцов за демократию, за культуру. Какое величайшее уважение к культуре и ее представителям проявлял Карл Маркс! Каким страстным поборником прогресса, демократии был больной, прикованный к постели Генрих Гейне! Величайшему уважению к культуре, ее представителям я носителям учит советская власть, большевистская партия, учат Ленин и Сталин. В то время как в нашей стране правительство поддерживает тех, кто обогащает культуру, создает — новые, нужные народу произведения в области науки, техники и искусства, фашистские варвары разрушают в Германии памятники Гейне, сжигают его книги и книги многих других великих людей, уничтожают хранилище рукописей Бальзака в Туре. В нашей стране кровавое фашистское зверье — «арийцы» — разрушили и осквернили Ясную Поляну, разорили музей Чайковского в Клину, домик Чехова в Таганроге и т. д., и т. п.

В Советской стране, которая воюет не с немецким народом, а с фашистами и с интервентами, вторгшимися на нашу землю, высоко чтят всех великих деятелей человечества. Имена Гете, Канта, Гегеля, Бетховена чтит каждый гражданин Советского Союза, но эти имена чужды гитлеровской банде гангстеров, гитлеровской грабьармии, гитлеровским заправилам Розенбергу, Франку, Гиммлеру, Дарре и их подручным.

В то время как фашистское зверье воспитывалось в худших традициях прусского юнкерства и прусской военщины, в духе циничного культа насилия, в духе Бисмарка, презиравшего парламент и не считавшегося с ним, в духе Вильгельма II и его министров, нарушавших нейтралитет Бельгии и Люксембурга и считавших договоры клочками бумаги, народы демократических стран воспитывались в духе свободолюбия и уважения к конституции и закону, уважения к международным договорам. Американская конституция 1787 — 1789 гг., французские конституции 1791, 1793 гг. и другие, демократизация парламента в Англии путем реформ 1832, 1867, 1884 гг., рабочее законодательство передовых европейских стран, особенно Англии и Франции, дают важный материал, который поможет понять, почему народы свободолюбивых демократических стран — Англии, США, Франции — борются и будут бороться против фашистских рабовладельцев за свою независимость, на демократию.

Революция 1848 г., как я другие революции, также дает пример героики народных масс, боровшихся за демократические преобразования. С величайшей симпатией мы следим за борьбой французов и народных масс германских государств против сил контрреволюции. Гражданская война 1861 — 1865 гг. дает богатый материал о творческих силах народных масс, отстаивавших правое дело. Аболиционисты, рейд Шермана, демократические мероприятия Линкольна, направленные против рабства, — изучение всех этих фактов имеет глубокое воспитательное значение. При этом, разумеется, надо всемерно подчеркивать коренное различие между буржуазными революциями и великой социалистической революцией пролетариата.

В 9-м классе школы ряд тем также может быть рассмотрен в связи с актуальными вопросами сегодняшнего дня. Циничное поведение прусских интервентов во Франции в период Парижской коммуны может быть увязано с характеристикой нового порядка в Европе. При этом следует использовать ту характеристику «нового порядка» в Европе, которая дана товарищем Сталиным:

«Немецкие захватчики поработили народы европейского континента от Франции до Советской Прибалтики, от Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Советской Белоруссии до Балкан и Советской Украины, лишили их элементарных демократических свобод, лишили их права распоряжаться своей судьбой, отняли у них хлеб, мясо, сырье, превратили их в своих рабов, распяли на крест поляков, чехов, сербов и решили, что, добившись господства в Европе, они могут теперь строить на этой основе мировое господство Германии. Это называется у них — „новый порядок в Европе“». Далее товарищ Сталин сравнивает «основу» этого порядка с вулканом, готовым «взорваться в любой момент и похоронить немецкий империалистический карточный домик».

Разумеется, никогда, даже в самых своих худших проявлениях, интервенция бисмарковских войск не имела такого ужасного, доведенного до последней черты людоедского характера, какой носит гитлеровский «новый порядок». О борьбе фашистов против славянства можно найти материал в статье акад. Е. В. Тарле «Фашистская геополитика».

При освещении вопроса о виновниках первой мировой войны следует подчеркнуть особую агрессивность германского империализма.

Изучение истории первой мировой войны показывает, насколько неосновательным является миф о том, что якобы не поражение германской армии, а только политические моменты, из которых главный — начавшаяся в Германии революция, — привели Германию к капитуляции.

Документальные данные говорят нам об обратном: они устанавливают, что здесь имел место именно военный разгром германской армии, и, таким образом, миф о непобедимости германской армии в первой мировой войне рассеивается так же, как был рассеян миф о непобедимости фашистско-немецкой армии, как только она вторглась на территорию СССР и испытала на себе сокрушительную мощь ударного натиска нашей героической Красной Армии.

Прохождение курса 9-го класса может быть закончено дополнительной темой — от первой мировой войны до второй. Задача этой темы — показать, как фашисты, придя к власти в Германии, замышляли и подготавливали новую мировую войну, разъяснить всю ложь их утверждения о том, что они националисты и социалисты, и разъяснить учащимся, как сложился блок трех великих свободолюбивых держав — СССР, Англии и США и их союзников.

В рамках небольшой статьи нет возможности исчерпать все темы и привести все примеры того, как преподавание курса новой истории в целом можно поставить на службу общему делу скорейшего уничтожения врага. Задачей данной статьи было наметить лишь то основное направление, а каком должно быть перестроено преподавание новой истории в условиях Великой отечественной войны Советского Союза против фашизма.

А. Ефимов

https://prorivists.org/inf_his1945/ – полностью по ссылке