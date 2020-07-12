 

Мнение: У МакКлоски изъяли оружие: они беззащитны

12.07.2020, 3:01, Разное

Супругов-адвокатов МакКлоски, чью историю я изложил по материалам западной прессы, после чего ее мгновенно украли, забыв указать авторство, по решению суда Сент-Луиса обыскали и обезоружили.

Местный прокурор в Миссури завела дело против адвокатов, хотя по закону штата они имели право даже стрелять на своей территории. Но теперь законы в США диктует движение BLM.

Несмотря на то, что супругам МакКлоски пришлось самостоятельно отстаивать свой дом с оружием в руках от толпы разъяренных протестующих, теперь против них восстала и полиция и прокуратура. Стало известно, что адвокаты вооружаются.

Накануне вечером местные власти выдали ордер на обыск особняка Марка и Патриции МакКлоски.Во время обыска полицейские изъяли винтовку, которую Марк держал в момент атаки на их дом в конце июня. А вот пистолет, который красиво держала Патриция, находится сейчас у их семейного адвоката. А он им нужен – грядёт процесс над ними. Также изъяты, сообщается, вновь приобретённые средства самообороны.

На данный момент полиция ограничилась изъятием огнестрельного оружия, пишет Foxnews. Хотя столь странное поведение правоохранителей вызывает множество вопросов. Закон не запрещает ни владение оружием, ни защиту своей собственности.

МакКлоски наняли частную охранную компанию, которая теперь следит за их особняком. Вокруг постоянно собираются толпы чернокожих и тех, кто их поддерживает, звучат угрозы.

Прокурор Миссури обещает засадить супругов за решетку. Ее не смущает, что толпа у их дома угрожает убить не только их самих, но даже их собаку.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3252

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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