Мнение: О разгадке гибели группы Дятлова

12.07.2020, 2:34, Разное

Смутное чувство остаётся, когда разгадка трагедии, над которой сотни умов бились десятки лет, оказывается простой и будничной. Никаких рептилоидов, марсиан и необъяснимых природных аномалий. И даже криминала нет. Просто человеческий фактор и роковое стечение обстоятельств.

Генпрокуратура России попробовала поставить точку в расследовании причин гибели группы Дятлова. Но получился всё же вопросительный знак.

В феврале 1959 года на Северном Урале погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Это произошло у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 м), перевал рядом которой с тех пор носит название Перевал Дятлова. Почему погибли все участники тургруппы, которая характеризовалась как самая подготовленная в УПИ, долгое время оставалось загадкой. Масла в огонь подливал и тот факт, что её лыжный поход наивысшей категории сложности был приурочен к XXI съезду КПСС. Это вызвало подозрение, что следствие пытается спустить дело на тормозах.

В итоге было выдвинуто 75 альтернативных версий трагедии. В итоге к её 60-летию. следствие возобновилось. И за год работы пришло к определённым выводам.

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что они из-за плохой видимости не смогли найти свою палатку после того, как ее покинули. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. По его словам, исходная «версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она». Согласно выводам следствия, когда лавина начала сходить, группа Дятлова покинула палатку через разрезы и ушла от нее на 50 м, к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины и туристы все сделали правильно, отметил Курьяков.

«Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 м. Они отошли на 50 м», — добавил он. По данным Генпрокуратуры, после этого туристы продолжили спускаться и разожгли костер. Затем они опять попытались вернуться и найти палатку, но замерзли, так как температура была около минус 40–45 °C. Заместитель начальника управления Генпрокуратуры сообщил об эксперименте, который показал, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится. «Шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — резюмировал Андрей Курьяков.

Проблема в том, что изначально следы лавины или обвала «снежной доски» не были обнаружены участниками поисков группы Дятлова, в число которых входили опытные альпинисты. Кроме того, заглублённые в снег для крепления палатки лыжные палки остались на месте. Невозможно и «лавинное» происхождение тяжёлых травм троих человек при отсутствии следов воздействия лавины на других членов группы. Наконец, отход группы из зоны лавинной опасности прямо вниз, а не поперёк склона, представляется грубой ошибкой, которую не могли бы совершить опытные туристы.

То есть вопросы к следствию остаются…

А вас результаты расследования Генпрокуратуры и её выводы устраивают?