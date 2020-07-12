 

Эрдоган увязал решение по Святой Софии со строительством великой и сильной Турции

12.07.2020, 2:16, Новости дня

Изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к строительству великой и сильной Турции, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Говоря о решении Анкары об изменении статуса Айя-Софии, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит «идти верным путем – к строительству великой и сильной Турции», передает РИА «Новости».

Накануне Эрдоган отреагировал на критику решения по собору Святой Софии.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора. В тот же день из Святой Софии впервые за 86 лет прозвучал призыв на намаз для мусульман. При этом, по словам Эрдогана, мусульманские богослужения в соборе Святой Софии планировалось начать с 24 июля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала решение Турции о смене статуса собора Святой Софии «открытым вызовом всему цивилизованному миру». В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения Анкары по Святой Софии.

В Сенате США решение Эрдогана по Святой Софии назвали оскорблением для христиан.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом шаге Эрдогана по воссозданию Османской империи.



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