Симоньян: «Планируем продолжать хохотать»

12.07.2020, 1:49, Разное

Латвия и Литва запретили вещание RT на своей территории, то же самое может сделать Эстония.

В среду литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российского канала RT и нескольких связанных с ним каналов на территории страны. Две недели назад, 30 июня, аналогичное решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии. В обоих ведомствах подчеркивают: это решение никак не касается содержания канала, а является результатом санкций в отношении Дмитрия Киселева.

Скриншот эфира RT

Под запреты попали все каналы холдинга, которые транслируются в Литве: сам канал RT, версия RT HD, RT Spanish, вещающий на испанском языке, RT Documentary и RT Documentary HD. Решение комиссии вступило в силу 9 июля. До сих пор эти каналы были доступны в кабельных пакетах телеоператоров.

«Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения.

Это господин Киселев — он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается.

Это было сделано в Латвии, а сейчас — и в Литве», — заявил глава литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс.

Дмитрий Киселев, генеральный директор холдинга МИА «Россия сегодня», в который входит RT, попал в европейский санкционный список в 2014 году за «активную поддержку» политики РФ в отношении Украины. В 2015 году Киселев попытался оспорить решение Совета ЕС о внесении его фамилии в санкционный список, однако в 2017 году Европейский суд общей юрисдикции вынес свое решение, не удовлетворив иск Киселева.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Фото: РИА Новости

Глава Союза журналистов Литвы Дэйнюс Радзявичюс согласен с решением комиссии по радио и телевидению.

«Санкции ЕС действуют в отношении определенных людей, которые в том числе владеют или управляют компаниями в медийной сфере, поэтому санкции могут распространяться на эти компании, — сказал Радзявичюс в комментарии «Новой газете». — МИД Литвы предоставил комиссии данные о том, что есть люди, к которым должны применяться санкции.

Так что это решение не связано с контентом RT: хорошим или плохим, правильным или неправильным».

По словам Радзявичюса, о том, что это решение связано исключительно с санкциями, свидетельствует тот факт, что информация поступила из МИД. Внешнеполитическое ведомство не занимается анализом контента конкретных передач конкретных каналов. При этом, считает он, в результате все равно страдает конечный потребитель. «Если честно, я за то, чтобы никакие политические решения — внутренние и международные — не препятствовали распространению информации. Это было бы идеально, — говорит глава Литовского союза журналистов. — Было бы хорошо, чтобы не нужно было принимать санкций, из-за которых страдает доступ к информации, даже когда это касается RT».

Однако, по мнению журналиста, винить в этом надо не литовскую комиссию, а тех, кто изначально создал ситуацию, за которой последовали санкции.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не согласна с основаниями для запрета вещания канала в Литве. «Они запретили RT, потому что Дмитрий Киселев — не имеющий отношения к RT — под санкциями. Это примерно как запретить «Новую газету», потому что Ходорковский в розыске», — пояснила она в комментарии «Новой газете».

— Мы планируем продолжать хохотать над их идиотизмом. Т. к. в случае с Прибалтикой ни одно другое наше действие не было бы более эффективным, чем это, — мы пробовали. А смех, говорят, продлевает жизнь — хоть какая-то польза».

Это не первый случай, когда в странах Балтии запрещают или приостанавливают трансляцию каналов на основании санкций в отношении их владельцев или руководителей.

Так, в ноябре Национальный совет по электронным СМИ Латвии постановил заблокировать на территории страны 9 российских каналов — в основном развлекательные и киноканалы «Дом Кино», «Кино Премиум», «Бобер», «Телекафе» и еще несколько. Все они принадлежат «Национальной Медиа Группе» Юрия Ковальчука, который также входит в санкционные списки ЕС и США. Тогда в совете отметили, что Ковальчук является выгодоприобретателем от трансляции этих каналов, что противоречит сути санкций.

Решение латвийских и литовских коллег поддержал МИД Эстонии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что ограничение трансляции — это правильный шаг реализации финансовых санкций, и Эстония может последовать примеру балтийских коллег. Сначала, однако, этот вопрос должны проанализировать в Бюро по борьбе с отмыванием денег — ведомстве, которое отвечает за реализацию финансовых санкций.

Мария Епифанова

«Новая газета»