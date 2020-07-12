CNN – активисты Black Lives Matter при поддержке мэра Нью-Йорка написали Трампу три важных слова

12.07.2020, 1:31, Новости дня

На нью-йоркской Пятой авеню у самого порога небоскрёба Trump Tower появилась надпись Black Lives Matter, которую нанесли активисты одноимённого движения, передаёт CNN. Как рассказал корреспондент канала, эту акцию поддержал глава городской администрации Билл де Блазио, а большинство нью-йоркцев восприняли её крайне положительно.

Сегодня в Нью-Йорке перекрыли Пятую авеню, на которую выходит Тrump Tower: на асфальт — по сути, прямо на пороге у президента — наносят слова Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение». — ИноТВ). На месте событий — корреспондент CNN Поло Сандовал. Расскажите нам о том, что там происходит.

ПОЛО САНДОВАЛ, корреспондент CNN: Да, если уж начистоту, место было выбрано явно не случайно. Сегодня утром сотрудники администрации Нью-Йорка вместе с добровольцами пришли сюда, на Пятую авеню — как вы уже сказали, прямо к подножию Тrump Tower — и написали на асфальте вот эти три слова, которые уже появлялись на улицах городов по всей стране: Black Lives Matter.

Стоит отметить, что президент и первая леди на самом деле официально перенесли резиденцию ещё в прошлом году, однако Тrump Tower по-прежнему остаётся, наверное, самым знаменитым зданием Трампа на Манхэттене и, разумеется, до сих пор служит лицом его компании The Trump Organization. Это одна из причин, по которым избрали именно это место.

Я всё утро общался с жителями Нью-Йорка, и у меня сложилось ощущение, что эта акция, которая проводится под руководством мэра города Билла де Блазио, встретила широкую поддержку среди горожан — многие говорят, что уже даже заждались, когда же будет предпринято что-то подобное.

Одна чернокожая жительница Нью-Йорка, которая припарковала здесь свой велосипед, чтобы понаблюдать за тем, как наносят буквы, призналась мне, что, видя это, ощущает гордость, и считает очень важным то, что надпись появилась сейчас и именно на Пятой авеню — улице, которая является центром розничной торговли Манхэттена, ну или, во всяком случае, одним из таких центров, — однако нужно предпринимать и другие шаги.

Впрочем, попадались мне и немногие люди, которые, проходя мимо, качали головой. Один мужчина, к примеру, заявил мне, что видеть такую надпись не желает и что со многими из тех идей, которые продвигает это движение, он лично не согласен. Однако, повторюсь, многие — и особенно местные жители — акцию всё-таки поддерживают.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 июля 2020 года.