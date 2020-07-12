Süddeutsche Zeitung – Меркель и Макрону будет трудно примирить Сербию и Косово

12.07.2020, 1:31, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются урегулировать конфликт между Сербией и частично признанной Республикой Косово, пишет Süddeutsche Zeitung. И в качестве главного «инструмента давления» используют перспективу вступления в ЕС. Но добиться желаемого им будет непросто, ведь Белград и Приштина озвучивают диаметрально противоположные позиции, к тому же США ведут с ними отдельные переговоры.



Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приняли участие в видеоконференции с главой Сербии Александром Вучичем и премьер-министром частично признанной Республики Косово Авдуллой Хоти, пишет Süddeutsche Zeitung. Тот факт, что лидеры ЕС смогли выкроить время для этой встречи в своём плотном графике, свидетельствует о том большом значении, которое они придают урегулированию балканского конфликта, отмечает немецкое издание.

В ходе встречи Вучич и Хоти смогли договориться о возобновлении между их странами диалога, который был прерван в ноябре 2018 года. Также политики договорились провести ещё одну видеоконференцию в воскресенье и встретиться лично в Брюсселе на следующей неделе. Европейцы хотят нормализовать отношения Белграда и Приштины путём заключения «обширного, окончательного соглашения, имеющего обязательную силу». Но это будет непросто, ведь лидеры обеих стран продолжают озвучивать диаметрально противоположные позиции.

Хоти настаивает на территориальной целостности Косово и неприкосновенности её конституционного порядка, что исключает возможность обмена территориями или лишения автономного статуса тех регионов, где проживает сербское население. Вучич же категорически отказывается признавать независимость балканской республики. По его словам, косовары и албанцы озвучивают «нереалистичные предложения», согласно которым Сербия должна остаться ни с чем.

Меркель же и Макрон увязывают нормализацию конфликта между Белградом и Приштиной с перспективой вступления обоих государств в ЕС. Это их главный «инструмент давления», пишет издание. При этом к недовольству европейцев бывший посол США в Германии Ричард Гренелл инициировал отдельные переговоры с Сербией и Косово. В Вашингтоне поддерживают вариант с обменом территориями, против которого выступают в Берлине и Париже. Но с экономической точки зрения европейцы могут предложить больше, чем американцы, отмечает Süddeutsche Zeitung.