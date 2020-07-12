 

СБ ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

12.07.2020, 1:30, Новости дня

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией, сообщил постпред Германии при международной организации Кристоф Хойсген.

«Двенадцать голосов «за», три страны воздержались. Проект резолюции принят большинством голосов», – приводит слова Хойсгена ТАСС.

В числе воздержавшихся стран были Россия, Китай и Доминиканская Республика.

Состоявшееся в субботу голосование стало пятой за неделю попыткой Совбеза продлить действие трансграничных гуманитарных операций. Итоговая резолюция вышла крайне краткой и постановляет «продлить действие резолюции 2139 на 12 месяцев и исключить из механизма пункты «Баб-эс-Салям», (Сирии и Турции), «Эль-Ярубия» (граница с Ираком) и «Аль-Рамта» (граница с Иорданией)». Таким образом, поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией – «Баб-эль-Хава».

Напомним, в среду СБ ООН не принял первый российский проект резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии. В документе предлагалось оставить только один погранпереход на границе с Турцией из двух. Работу погранперехода «Баб-эль-Хава» было предложено продлить на полгода. Также в документе выражалась обеспокоенность влиянием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска на гуманитарную ситуацию в Сирии, поскольку такие меры мешают получению медикаментов для борьбы с коронавирусом.

В тот же день РФ и Китай заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией. В МИД РФ подчеркивали, что необходимо координировать поставки с правительством Сирии.

В пятницу СБ ООН не принял второй российский вариант резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией.

Россия и Китай в свою очередь повторно заблокировали резолюцию по Сирии от Германии и Бельгии, в которой предлагалось продлить доставку помощи «в обход» Дамаска через два КПП с возможностью открытия третьего.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. Москва указывала на необходимость постепенного «сворачивания» механизма в связи с изменившейся за шесть лет ситуацией на земле. Все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства, следовательно, помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.



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