 

В Ивано-Франковской области заблокировали незаконную добычу нефти

12.07.2020, 1:06, Новости дня

В Ивано-Франковской области приостановили незаконную добычу нефти из государственной скважины, об этом сообщили 11 июля в Службе безопасности Украины.

По информации правоохранителей, совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда. Злоумышленники успели добыть нефти на более чем 1 млн грн и реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины.

Для легализации сырья коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций, отметили в СБУ.

По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии должностных лиц одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина. В дальнейшем они планировали нелегально добывать нефть и на других скважинах этого заведения.

В ходе обысков изъято 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тыс. грн.

Для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде разлитой нефтью, привлечены соответствующие эксперты. Устанавливается весь круг лиц, причастных к сделке, сообщили в СБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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