“Каждый фейк имеет свое имя”. Мендель прокомментировала материал, в котором ее назвали беременной от Зеленского

12.07.2020, 1:06, Новости дня

11 июля в Instagram пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала материал о фейках, в котором ее упоминают как якобы беременную от главы государства.

“Каждый фейк имеет свое имя. На сайте “24 канала” вышла статья с именами топ-фейкотворцев года. Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и, главное, уважайте себя”, – сказала она в видеообращении.

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Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви – те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне – поважайте себе. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 10 Июл 2020 в 10:22 PDT

Мендель разместила ссылку на материал “24 канала”, опубликованный на сайте телеканала 10 июля. Первой в семерке самых громких фейков года упомянута беременная якобы от Зеленского Мендель. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко “25%”, журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.