 

Системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников недалеко от авиабазы Хмеймим

12.07.2020, 0:53, Новости дня

Средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по беспилотным летательным аппаратам в окрестностях города Латакия, беспилотники появились в небе над населенным пунктом Джебла, неподалеку от базы российских ВКС в Хмеймиме, сообщила радиостанция «Шам-ФМ».

«Средства ПВО поразили несколько воздушных целей», – приводит сообщение ТАСС.

Атака БПЛА, находящихся на вооружении бандформирований, стала нарушением перемирия, которое было установлено 6 марта в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

В субботу сирийская армия отразила атаку боевиков в провинции Идлиб.

Напомним, 22 июня системы ПВО российской авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника террористов.

По данным Минобороны, только за 2019 год российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии.



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