Роль в кино впервые исполнит искусственный интеллект

12.07.2020, 0:30, Новости дня

Стало известно, что робот Эрика, который обладает искусственным интеллектом, впервые исполнит роль в фильме под названием «Б». Этот случай для кинематографа является уникальным.

По словам специалистов, подобные работы под авторством искусственного интеллекта способны повторить стиль и манеру известных музыкантов и художников. Даже некоторые песни, которые созданы ИИ, достаточно приятно звучат.

Эксперты надеются, что через 50 лет роботы будут присутствовать в киноиндустрии в качестве каскадеров. Но на данном этапе внедрение высоких технологий в киноиндустрию не способно заменить на съемочной площадке обаяние и харизму настоящего актера. Несмотря на то, что робот Эрика выдает собственные фразы, реплики искусственному интеллекту будут надиктованы.