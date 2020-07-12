Ученые работают над созданием робота нового поколения

12.07.2020, 0:30, Новости дня

Группой исследователей была разработана методика, позволяющая получать скульптуры киригами любой формы. В будущем эта разработка позволит ученым создать приводы для мягких роботов.

Эстетика японской культуры вдохновила ученых на создание системы программируемых воздушных шаров, которые принимают все виды странных и необычных форм при надувании. Специалисты считают, что на основе этой платформы в будущем можно будет производить новые виды медицинского оборудования.

Исследователи также полагают, что эту платформу можно использовать для производства конструкций для исследования космоса. Но в большей степени ученые сосредоточены на приводах, изменяющих форму, которые смогут подойти для мягких роботов.