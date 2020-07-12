Трамп посещает раненых военных в Национальном медицинском центре под Вашингтоном

12.07.2020, 0:28, Новости дня

Президент Дональд Трамп в субботу посетит американских военнослужащих, госпитализированных в военном медицинском центре в пригороде Вашингтона, сообщил Белый дом.

В интервью Fox News Трамп пообещал надеть маску во время своего визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд. Он добавил, что это было бы «очень уместно».

Помимо встречи с солдатами, получившими ранения, Трамп встретится с медицинскими работниками, сдерживающими распространение коронавируса.

Трамп постоянно подвергается критике за то, что он не носит маски и не пропагандирует их использование. Все еще неизвестно, будет ли Трамп фотографироваться в маске, поскольку такие визиты часто проводятся без сопровождения СМИ, чтобы защитить личную жизнь раненых солдат.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в субботу было известно о том, что в США коронавирусом с начала пандемии заразились более 3,2 миллиона человек, что составляет примерно четверть от почти 12,6 миллионов случаев заболевания во всем мире. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 134 тысяч американцев, что также составляет более четверти от почти 562 тысяч случаев смерти от коронавируса во всем мире.