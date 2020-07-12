 

Политика милитаризации Крыма представляет опасность для Черноморского и Средиземноморского регионов – Джапарова

12.07.2020, 0:00, Новости дня

О важности сохранения внимания международным сообществом к ситуации в оккупированном Россией Крыму заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время встречи с послом Греции в Украине Василиосом Борновасом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины 10 июля.

Джапарова отметила, что российская политика милитаризации оккупированного Крыма представляет опасность как для Черноморского, так и для Средиземноморского регионов.

“Джапарова поблагодарила за четкую последовательную позицию Греции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, она отметила успешное взаимодействие двух стран по этому вопросу в рамках международных организаций при принятии соответствующих резолюций и других документов”, – сообщили в министерстве.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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